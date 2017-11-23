Чалигава: опытные игроки помогали адаптироваться в "Динамо" Сухум

К 90-летию футбольного клуба "Динамо" один из самых знаменитых ее игроков Георгий Чалигава рассказал Sputnik о том, как пришел в команду, и о самых ярких моментах, связанных с игрой в клубе.

Бадрак Авидзба, Sputnik.

Футбольный клуб "Динамо" Сухум был образован 22 ноября 1927 года. За 90-летний период существования коллектива в нем играли множество прославленных спортсменов, среди них и Георгий Чалигава.

Путь к "Динамо"

Георгий Чалигава родился в Ткуарчале и, как многие ребятишки, с детства играл в дворовый футбол. В 12 лет, решив всерьез заняться любимой игрой, пошел в спортивную школу в родном городе.

"После того как окончил спортшколу, меня забрали в сухумское "Динамо" в 1982 году, мне тогда было 17 лет", — делится воспоминаниями футболист.

После того как Гергий Чалигава прошел сборы с командой, уже в 1983 году его перевели в основной состав, где играли мастера высокого уровня.

"В команде тогда играли такие футболисты, как Даур Ахвледиани, мы с ним пришли в одно время, также Рома Хагба тогда играл, Юрий Логуа. Опытные игроки нам помогали адаптироваться в команде, старшие всегда должны подыгрывать младшим, у нас это было", — говорит Чалигава.

© Фото: из архива Георгия Чалигава Динамо "Сухум" 1990 год. Санкт-Петербург

Первый матч за "Динамо"

Свой первый матч за столичную команду Георгий Чалигава сыграл в контрольной игре с тбилисским "Динамо" в 1983 году.

"Этот матч мне запомнился, так как он был дебютным для меня. Нас тогда тренировал Нияз Александрович Дзапшба, заслуженный мастер спорта. Он выпустил меня на эту игру минут на двадцать, был переполненный стадион, "Динамо" Тбилиси тогда была очень сильная команда, мы проиграли тот матч, но достойно – 1:0", — рассказывает ветеран "Динамо"Сухум.

В 1989 году "Динамо"Сухум выиграло финальную пульку и получило возможность играть в Первой лиге.

Лучший бомбардир

В Первой лиге "Динамо" играло два года — в 1990 и 1991 годах. Будучи новичками Первой лиги, сухумчане в 1990 году в 38 матчах одержали 14 побед, 8 игр завершили вничью и 16 проиграли, заняв в итоговой таблице 12 место. Лучшим бомбардиром сезона стал Георгий Чалигава — 12 мячей.

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"В Первой лиге играть было трудно, так как уровень мастерства игроков был высоким, но нам удалось достичь хорошего результата и по итогам первенства в Первой лиге выйти уже в Высшую лигу", — рассказал Георгий Чалигава.

Запомнившиеся матчи

Одним из запомнившихся матчей за время выступления в сухумском "Динамо" стал матч со "Спартаком" из Орджоникидзе на стадии 1/32 Кубка СССР по футболу.

"Это было в 1986 году, игра была очень важна для нас. Несмотря на упорную борьбу, нам удалось победить со счетом 3:0, притом мы выиграли у них в гостях. После этой победы нам предстояло играть с Минским "Динамо", мы их тоже обыграли в 1/16 финала", — отметил он.

Боль

Георгий Чалигава рассказывает, что после выхода в Высшую лигу команда не смогла выступить в футбольной элите из-за развала СССР, все были разочарованы.

"Мы фактически выросли в этой команде, это не шутки — десять лет провести в ней. И вот так, одним махом взять и все расформировать… это очень больно было", — вспоминает Чалигава.

В 1992 году команда "Динамо" перестала существовать, многие игроки перешли в другие клубы, а Георгий Чалигава оставил любимую игру в 26 лет и уже никогда не выступал за другие команды.

"На мое решение больше не играть в футбол сильно повлияла война. После у меня был вариант уехать в Польшу выступать за команду Второй лиги. Там играл Тенгиз Тарба, он меня позвал, я поехал туда, но из-за военных событий в Абхазии вернулся в республику", — рассказывает он.

Тренер – чемпион

После войны Георгий Чалигава начал тренировать команду Абхазского государственного университета "Абазг-АГУ".

© Фото: из архива М.И. Испирян Несбывшаяся мечта Сухумского "Динамо"

"Я был тренером, мы выиграли и Кубок Абхазии по футболу, и Чемпионат страны. Были также призерами национального первенства несколько раз", — отметил Георгий Чалигава.

По его словам, абхазскому футболу необходимо развиваться, а это возможно лишь играя с зарубежными клубами на различных первенствах.

"Мы варимся в собственном соку, у нас нет возможности выступать в международных соревнованиях, а дети у нас есть очень талантливые. Детям надо уделять больше внимания", — уверен футболист.

В разные годы в "Динамо" Сухум играли такие известные футболисты, как Георгий Грамматикопуло, Никита Симонян, Ахрик Цвейба, Даур Ахвледиани, Сергей Овчинников, Джемал Губаз, Геннадий Бондаренко, братья Беслан и Руслан Аджинджал. После Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов "Динамо" не участвовало в розыгрышах Чемпионата Абхазии. В октябре 2009 года ФК "Динамо" был вновь воссоздан и стал продолжателем традиций сухумской футбольной команды "Динамо", образованной 90 лет назад.