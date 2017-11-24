Агроном: похолодание в Абхазии не опасно для цитрусовых

Температура воздуха в Абхазии резко понизилась и в предгорьях выпал первый снег.

СУХУМ, 24 ноя – Sputnik, Бадрак Авидзба. Похолодание в Абхазии не сказалось негативно на цитрусовых, сказал корреспонденту Sputnik начальник Управления сельского хозяйства администрации Гулрыпшского района Рафик Григорян.

"Пока ничего страшного нет, пока у нас не зафиксирована минусовая температура воздуха. В Гулрыпшском районе в основном урожай цитрусовых в частных хозяйствах уже собран, осталось два государственных хозяйства, в которых еще не завершился сбор, но, как распогодится, и там закончат собирать цитрусы", — добавил он.

Рафик Григорян отметил, что в Абхазии пока наблюдается понижение температуры воздуха до +2С°, тогда как опасность для цитрусов представляет понижение температуры до —1°.

"В целом по Гулрыпшскому району уже собрано до 50 процентов урожая цитрусовых", — рассказал агроном.

В прошлом году в Гулрыпшском районе было собрано 12 тысяч тонн цитрусовых, в 2017 году планируется собрать около семи тысяч тонн. Всего в Гулрыпшском районе 235 гектаров цитрусовых.