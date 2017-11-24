Утром 25 ноября на два часа отключат свет в четырех районах Абхазии

В связи с ремонтными работами без электроэнергии на два часа останутся частично Гулрыпшский, а также Сухумский, Гудаутский и Гагрский районы.

СУХУМ, 24 ноя – Sputnik. В связи с ремонтными работами по устранению последствий аварии, произошедшей на подстанции 220кВ "Ткуарчал ГРЭС" 25 ноября с 07:00 до 09:00 будет обесточена ВЛ-220 "Ачигвара", сообщает пресс-служба РУП "Черноморэнерго".

В связи с этим без электроэнергии на указанный период времени останутся частично Гулрыпшский, а также Сухумский, Гудаутский и Гагрский районы.

На подстанции "Ткуарчал ГРЭС" 220к В 24 ноября произошла авария, в следствие которой без электроэнергии остались частично Гулрыпшский, а также Сухумский, Гудаутский и Гагрский районы. Об этом сообщает сайт "Черноморэнерго".

РУП "Черноморэнерго" приносит свои извинения за доставленные неудобства.