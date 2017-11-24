Закрытая тема: 16 дней против насилия над женщинами и детьми

Пресс-конференция, посвященная всемирной акции "16 дней активных действий против насилия в отношении женщин и детей", в которой принимает участие и Абхазия, прошла в пресс-центре Sputnik 24 ноября.

Сария Кварацхелия, Sputnik.

Акция "16 дней активных действий против насилия в отношении женщин и детей" в Абхазии, как и во всем мире, стартует 25 ноября, рассказала на пресс-конференции в Sputnik представитель Ассоциации женщин Абхазии Алена Кувичко.

"Абхазия принимает участие в этой акции с 2012 года. С 25 ноября по 10 декабря будут проводиться круглые столы, цель которых – привлечь внимание общества к проблеме домашнего насилия и насилия над женщинами и детьми в целом. Круглые столы будут проводиться в Сухуме, Гале, Ткуарчале и других городах Абхазии", – сказала она.

По словам представителя Ассоциации женщин Абхазии, в республике необходимо проводить круглые столы, так как проблема насилия находится в информационном вакууме.

"Наше общество отрицает эту проблему. В Абхазии считают, что домашнего насилия просто не может быть. Но оно есть и в очень жестких формах", — поясняет Кувичко.

Не только акция

Действия Ассоциации женщин Абхазии не ограничиваются только акцией "16 дней активных действий против насилия в отношении женщин и детей".

© Sputnik / Томас Тхайцук Лакоя: соцработа выявила безграмотность детей и домашнее насилие

"Ассоциация женщин Абхазии занимается различной поддержкой женщин республики. В этом году произошел большой прорыв в защите женщин. При ассоциации открылся кризисный центр, в рамках которого работает психолог, юрист. Также есть телефон доверия, куда жертва насилия может позвонить и получить помощь. Также существует надежный канал с правоохранительными органами. То есть сотрудники Ассоциации женщин Абхазии используют все возможные источники для оказания помощи женщинам", – поясняет Кувичко.

По ее словам, в Абхазии насилие над женщинами и детьми – очень серьезная проблема, которая доныне замалчивалась в обществе, так как очень часто факты домашнего насилия считаются внутрисемейным делом.

"Они замалчиваются, правоохранительные органы не реагируют должным образом. Зачастую это приводит к очень серьезным последствиям. Доходит даже до убийства членов семьи. Задача этой кампании – привлечь внимание общественности и соответственных структур к тому, что проблема домашнего насилия существует, и это ненормально, это нарушает права людей, и ее надо решать", – считает представитель Ассоциации женщин Абхазии.

© Fotolia/ Bits and Splits Эксперты: насилие в семьях Абхазии есть, но замалчивается обществом

Как рассказала психолог Хатуна Логуа, домашнее насилие имеет несколько сторон. Это может быть и психологическое насилие, и эмоциональное, и экономическое, и физическое. Но в сознании абхазского общества есть ошибочная установка, что насилие бывает только физическое.

Особо восприимчивы во время сцен домашнего насилия дети. Они, если даже не подвергаются увечьям или психологическому воздействию напрямую, зачастую становятся свидетелями насилия, другими словами невольно принимают роль наблюдателей. По словам психолога, это не проходит бесследно.

"Сцены насилия закладываются в памяти. И дальше уже срабатывается модель поведения. Ребенок либо принимает роль жертвы, либо принимает роль насильника", – поясняет она.

Нет статистики

Очень часто, как рассказала Хатуна Логуа, жертва предпочитает замалчивать о том, что она подвергается насилию.

"Сначала женщину, которая подвергается насилию, общество жалеет. Но потом, когда насилие становится систематическим, у людей появляется отвращение от жертвы. Уже общество считает, что жертва сама виновата, что она провоцирует. И в таких случаях жертва предпочитает молчать, не выносить сор из избы", — поясняет Логуа.

По словам Алены Кувичко, бывают случаи, когда жертва звонит в кризисный центр и просит о помощи. Работники центра вместе с правоохранительными органами выезжают на место, начинают разбираться, но как только дело доходит до фиксации факта насилия, жертва отказывается от своих слов.

"Нет-нет, не было никакого насилия. Это обычная бытовая сцена", — цитирует жертв насилия Алена Кувичко.

Из-за того, что женщины зачастую отказываются от фиксации факта домашнего насилия, работники ассоциации женщин Абхазии не могут вести статистику.

Акция "16 дней активных действий против насилия в отношении женщин и детей" продолжается уже 57 лет. Она посвящена памяти трех сестер-правозащитниц, которые в 1963 году были убиты из-за своей деятельности. В акции участвует более 100 стран.

Ассоциация женщин Абхазии была создана в 1999 году в Сухуме. Она занимается консультацией женщин в различных областях деятельности, а также защищает их права.