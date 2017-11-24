Дом и крепость абхазов: форум "Горная Абхазия" в Москве

Алексей Стефанов, Sputnik

Первый международный форум "Горная Абхазия" прошел на площадке Международного мультимедийного пресс-центра МИА "Россия сегодня" при полном аншлаге. В большом зале не было ни одного свободного места, и множество желающих посетить это знаковое для российско-абхазской дружбы мероприятие слушало выступления спикеров, наслаждалось красочными картинами природы стоя. Но недовольных возгласов слышно не было – в зале собрались люди, действительно влюбленные в землю и горы Абхазии.

"Я посвящаю свою песню первому президенту Абхазии Владиславу Ардзинба", — этими словами закончила свое выступление певица Мадина Кварацхелия. С ее мелодичной песни на абхазском языке и видеоклипа, в котором при помощи искусной операторской работы передавалась красота заснеженных гор Абхазии, и начался форум.

Но не только в самом начале — на протяжении всего форума отдельно в виде документальных фильмов и фоном во время выступлений участников мероприятия и приглашенных гостей на больших экранах постоянно показывались горы Абхазии в разное время суток. Голубое небо сменялось ночным, по которому с помощью ускоренной съемки в буквальном смысле рассыпалось невероятное количество звезд, а днем в точно таком же ритме густыми клубами на горы наступали облака и тут же сдавали свои позиции. Помимо этого на экранах участники различных экспедиций то и дело спускались с горных вершин по крутым склонам на лыжах и сноубордах, прыгали в ущелья на "тарзанках", сплавлялись по бушующим горным рекам на плотах. Сидевшие рядом с корреспондентом Sputnik женщины пенсионного возраста то и дело громко охали при виде этих смельчаков, одновременно поражаясь, восхищаясь и переживая за героев документальных лент.

А ведущими форума стали Послы доброй воли Абхазии Тенгиз Тарба и Ксения Сухинова, в 2007 году ставшая победительницей конкурса Мисс Россия, а в 2008 — Мисс Мира.

"Наш форум "Горная Абхазия 2017" является площадкой для поддержки и развития проектов России и Абхазии в области культурного наследия, археологии, поискового движения, экологии и туризма. Фонду "Горная Абхазия" шесть лет, за эти годы было проведено более 40 уникальных экспедиций, пройдено 850 км горно-пешеходных маршрутов общей продолжительностью более 400 экспедиционных дней, собрана уникальная база фото и видео материалов, подготовлены телевизионные передачи и фильмы", — пересказал достижения создателей проекта "Горная Абхазия" Тенгиз Тарба.

"Каждый год мы стараемся ставить перед собой новые цели и задачи. Одна из них как Послов доброй воли, так и фонда является защита экологии и первозданной красоты Абхазии. Но без общения человека с природой невозможно возродить в нем чувство бережного и трепетного отношения к горам", — добавила к словам соведущего Ксения Сухинова.

После чего слово предоставили вице-президенту Республики Абхазия Виталию Габния. "Это один из самых масштабных проектов, который изучает природу Абхазии в ее горной части. Абхазию знают, но преимущество как морской курорт. Проект "Горная Абхазия" показал нас с другой стороны — неожиданной, открыл для большого количества людей красоты высокогорья в ее уникальной части, еще не загаженной и нетронутой человеком. Наши предки испокон веков почитали горы – они были нашим домом и крепостью. Мы и сегодня живем по этим законам, где у нас особый свод правил поведения в горах и очень бережного отношения к нашей природе", — сказал он, и раскрыл залу интересную деталь.

Оказалось, автором идеи создания проекта "Горная Абхазия" и ее бессменным локомотивом, как сказал Габния, является ведущий форума Тенгиз Тарба. Несмотря на работу, которая была проделана за эти шесть, он ни слова не сказал о себе, и лишь упомянул о самых важных достижениях энтузиастов, хотя в каждую из перечисленных им сухих цифр вложил частицу своей души.

© Sputnik / Томас Тхайцук Руководитель "Горной Абхазии": расскажем о древних жилищах абхазов

"Я помню тот задор, энтузиазм и веру, с которой он начинал. Благодаря этому молодому человеку данный проект состоялся", — добавил Виталий Габния. Тарба при этих словах скромно улыбался, а по окончании выступления вице-президента республики поднес правую руку к груди, и с легким поклоном сказал ему спасибо.

Вообще показалось, что все участники проекта "Горная Абхазия", сидевшие в президиуме и перечислявшие достижения, которых удалось добиться, вели себя скромно и, рассказывая об очередном этапе шестилетнего пути, обязательно добавляли слово "мы", даже если конкретные дела были исключительно их заслугой.

Режиссер всех фильмов проекта "Горная Абхазия" Андрей Луков рассказывал, как им удавалось красочно передавать в своих картинах чудесные виды природы с воздуха и с земли, а точнее, — с гор. Главный специалист Министерства культуры и охраны историко-культурного наследия Республики Абхазия Инал Джопуа говорил о многочисленных археологических раскопках и находках, успешному сотрудничеству с Русским географическим обществом.

© Фото: Тенгиз Тарба Более 240 объектов культурного наследия обнаружено на горе Дзыхва

"Нам удалось зафиксировать порядка 350 объектов культурного наследия, расположенных в центральной части Абхазии. Большой южный склон Главного Кавказского хребта повсюду наполнен объектами культурного наследия. Они подлежат учету с использованием современных технологий, надеемся, в последующие годы наши совместные работы будут плодотворными", — отметил он, добавив, что с 1970-х годов, когда проводились массовые раскопки, изменилось очень многое, да и природа разрушила немало артефактов. Тогда как первые находки датируются V веком до нашей эры и останавливаться на достигнутом нельзя.

Но не только красотами природы, возможностями туризма и археологическими находками богат проект "Горная Абхазия". Помимо этой сугубо гражданской миссии энтузиасты на протяжении шести лет также отдавали дань памяти нашим предкам – советским воинам, погибшим в 1942-1943-х годах в боях с немецкими захватчиками.

"Войска 46-й армии Закавказского фронта противостояли 49-му немецкому горнострелковому корпусу, который пытался через перевал Главного Кавказского хребта пробиться к побережью Черного моря и ударить по незащищенному советскому Закавказью. Немцев остановили, но ценой тысяч солдат и офицеров Красной армии, которые сложили головы на перевалах. По оценкам историков, только на трех направлениях погибло от 15 до 20 тысяч, и многие бойцы не захоронены до сих пор ", — отметил заместитель директора Абхазского государственного музея боевой славы Николай Медвенский.

По его словам, первые поисковые работы проводились силами Наркомата обороны СССР еще летом 1943 года, но шла война, и вскоре они были приостановлены. Затем останки бойцов искали и перезахоранивали в 60-80-х годах прошлого века — всего около полутора тысяч солдат и офицеров, опознать из которых удалось 364 человека. И вот спустя почти тридцать лет поиски возобновились.

© Sputnik. Амра Амичба Захоронены останки солдат Великой Отечественной войны в Псху

"По поручению президента Абхазии и при сотрудничестве с поисковым движением России в июле 2016 года была проведена первая международная поисковая экспедиция, во время которой удалось найти останки еще 33 бойцов", — говорил закадровый голос в очередном документальном фильме Андрея Лукова. Правда, опознать удалось лишь одного. Близким погибшего красноармейца сообщили об этом, в ближайшее время они планируют приехать в Абхазию и поклониться могиле, в которой перезахоронили его останки.

Участники форума "Горная Абазия" заверили, что они и дальше будут заниматься поиском пропавших без вести бойцов Красной армии, вести археологические раскопки и разрабатывать туристические маршруты, привлекая в Абхазию туристов, ведь в мире найдется не так уж много стран, в которых три четверти территории заняты горами. А этот потенциал обязательно надо использовать.