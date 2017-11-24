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Погода в Абхазии: в субботу возможен дождь, в воскресенье ясно

© Sputnik. Рамиль Ситдиков
В Абхазии
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Темы:
Погода в Абхазии (532)
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По сообщению отдела Гидрометеорологии Госкомитета Республики Абхазия по экологии и охране природы, в выходные дни территория Черноморского побережья Абхазии окажется под влиянием Сибирского антициклона.

СУХУМ, 24 ноя – Sputnik. Абхазские синоптики сообщают, что в выходные дни в Абхазии будет переменная облачность, в субботу ночью и утром из-за смены холодных масс воздуха на относительно теплые с юго-запада возможен дождь, днем погода прояснится, в воскресенье без осадков.

Атмосферное давление высокое, 770 миллиметров ртутного столба.

Ветер слабый, 3-5 метров в секунду, с порывами до 7 метров.

Температура воздуха ночью 0˚С +5˚С, днем +8˚С +13˚С.

Температура морской воды +15˚С.

Волнение морской воды умеренное, два балла.

Относительная влажность воздуха 60-80%. 

Темы:
Погода в Абхазии (532)



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