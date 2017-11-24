Погода в Абхазии: в субботу возможен дождь, в воскресенье ясно

СУХУМ, 24 ноя – Sputnik. Абхазские синоптики сообщают, что в выходные дни в Абхазии будет переменная облачность, в субботу ночью и утром из-за смены холодных масс воздуха на относительно теплые с юго-запада возможен дождь, днем погода прояснится, в воскресенье без осадков.
Атмосферное давление высокое, 770 миллиметров ртутного столба.
Ветер слабый, 3-5 метров в секунду, с порывами до 7 метров.
Температура воздуха ночью 0˚С +5˚С, днем +8˚С +13˚С.
Температура морской воды +15˚С.
Волнение морской воды умеренное, два балла.
Относительная влажность воздуха 60-80%.