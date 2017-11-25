Алена Кувичко: в Абхазии домашнее насилие считается семейным делом

Представитель Ассоциации женщин Абхазии Алена Кувичко рассказала в радиостудии Sputnik Абхазия о домашнем насилии и об акции "16 дней против насилия", которая пройдет в Абхазии, как и во всем мире.

СУХУМ, 25 ноя — Sputnik, Анжелика Бения. Очень часто в Абхазии факты домашнего насилия над женщинами и детьми считаются внутрисемейным делом, из-за чего общество об этой серьезной проблеме замалчивает, считает представитель Ассоциации женщин Абхазии Алена Кувичко.

© Sputnik / Томас Тхайцук Закрытая тема: 16 дней против насилия над женщинами и детьми

"Зачастую эта проблема умалчивается, факт ее существования отрицается", – отметила она.

Всемирная акция "16 дней активных действий против насилия в отношении женщин и детей" стартует в Абхазии 25 ноября и продлится до 10 декабря – международного Дня прав человека.

По словам Алены Кувичко, в рамках акции в Абхазии будут проведены круглые столы. В Сухуме 24 ноября уже был проведен круглый стол. Следующий в столице планируют провести 30 ноября, 4 декабря круглый стол проведут в Гале, 5 декабря в Очамчыре, 8 декабря в Ткуарчале.

На эти круглые столы будут приглашены общественные организации, представители правоохранительных органов, медицинские работники, которые сталкиваются с жертвами физического насилия, сообщила Алена Кувичко.

"Возможно, будут найдены механизмы выявления и реагирования. Потому что, к сожалению, в независимости от того, насколько экономически развита страна, от ее размера, эта проблема существует везде. В акции примут участие более 100 стран. То есть, у компании глобальный характер", – добавила она.

Помимо круглых столов, будут выпущены ролики и информационные лифлеты для распространения и информирования людей о деятельности Ассоциации женщин Абхазии, о кризисном Центре, который работает при Ассоциации с мая 2017 года, в котором можно получить консультацию юриста и психолога.

По словам Кувичко, совсем недавно было полное отрицание проблемы насилия. Яростной критике в обществе, особенно в интернет пространстве, подвергалась информация о том, что такая проблема существует. В основном, эта критика была со стороны мужчин, которые говорили о том, что проблема выдумана, отметила она.

Проблема гендерного неравенства и насилия над женщинами в Абхазии занимается Ассоциация женщин Абхазии. Ассоциацией проводятся исследования по республике, итоги которого в скором времени будут опубликованы.

Кувичко отметила, что при исследовании специалисты используют метод анонимных опросов и интервью. Опрашиваются не только жертвы насилия. Беседуют с медицинскими, социальными работниками, с правоохранительными органами, представителями общественных организаций, которые работают с этим контингентом. Однако правоохранительные органы не хотят фиксировать случаи домашнего насилия, ссылаясь на то, что это семейное дело, отметила представитель Ассоциации женщин Абхазии.

"В правоохранительных органах часто не хотят фиксировать такие случаи. Был случай, позвонила женщина из Гулрипшского района, сказала, что за ней гонится муж с автоматом. Мы позвонили в местную гулрипшскую милицию. Они выехали на место, но оставили это "семейное дело". То есть, человека должны убить, чтобы это не стало семейным делом? К сожалению, такие случаи не фиксируются", – сказала Кувичко.

Чаще всего, жертвами становятся слабые в семье: женщины, дети, пожилые люди. Тот, кто сильнее, тот и позволяет себе иногда показывать эту силу, сказала Куличко.

"Процент обращения не очень высокий, потому что, во-первых, о нас пока не многие знают, во-вторых, жертве сложно попросить о помощи. В первую очередь обращаются к друзьям, или к членам семьи, но практика показывает, что традиционные механизмы защиты семьей перестают работать. Были такие печальные случаи, когда жертва просила о помощи своих родителей, а они ей говорили, чтобы разбиралась со своей новой семьей сама, чтобы не позорила родителей и не возвращалась обратно. Ее убили", – добавила она.

Дети, которые особо восприимчивы во время сцен домашнего насилия, тоже получают травму, даже не подвергаясь увечьям или психологическому воздействию напрямую. Это не может не отложиться в их психологии, считает представитель Ассоциации.

"Самое главное, должны реагировать все. Если человек допускает агрессию и насилие в отношении члена семьи, на это нельзя закрывать глаза. В первую очередь, правоохранительные органы должны выполнять свою работу, в независимости от того, сосед соседу угрожает или муж жене, либо обратно. На это нужно реагировать сразу, не после того, как человек получит какие-то ранения или же его, не дай бог, убьют. Нужно постараться предотвратить это, когда конфликт на стадии угроз", – завершила Алена Кувичко.

Ассоциация женщин Абхазии была создана в 1999 году в Сухуме. Она занимается консультацией женщин в различных областях деятельности, а также защищает их права.