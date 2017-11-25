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25 ноября 1992 года: нарушается договор о временном прекращении огня

© Фото: Ибрагим Чкадуа
В Абхазии
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Темы:
"413 дней" (101)
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Хроника Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов в проекте Sputnik Абхазия "413 дней", который стартовал 14 августа 2017 года.

Трехстороннее соглашение о временном прекращении огня на линии соприкосновения по реке Гумиста на период с 20 по 29 ноября 1992 года грузинской стороной не соблюдается, говорится в заявлении министерства обороны Республики Абхазия.

"Была произведена дислокация живой силы и боевой техники из шестикилометровой зоны в Очамчырский район, с целью осуществления наступательных действий на Ткуарчал и активизации борьбы с партизанами. Грузинской стороной из гранатометов и пулеметов был открыт огонь по позициям вооруженных сил республики Абхазия, расположенным в зоне прекращения огня, в результате чего, двое солдат получили ранения. Предпринимаются действия и по затягиванию сроков эвакуации с Сухума российской военной части", – отмечено в заявлении.

Министерство обороны республики Абхазия заявило, что действия грузинской стороны, нарушающие договоренность о временном прекращении огня, свидетельствуют о стремлении использовать время для создания перевеса сил на направлении Очамчыра – Ткуарчал, носят провокационный характер и никак не способствуют созданию необходимых условий для политического урегулирования конфликта, как это предусмотрено условиями соглашения.

Темы:
"413 дней" (101)



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