25 ноября 1992 года: нарушается договор о временном прекращении огня

Трехстороннее соглашение о временном прекращении огня на линии соприкосновения по реке Гумиста на период с 20 по 29 ноября 1992 года грузинской стороной не соблюдается, говорится в заявлении министерства обороны Республики Абхазия.

"Была произведена дислокация живой силы и боевой техники из шестикилометровой зоны в Очамчырский район, с целью осуществления наступательных действий на Ткуарчал и активизации борьбы с партизанами. Грузинской стороной из гранатометов и пулеметов был открыт огонь по позициям вооруженных сил республики Абхазия, расположенным в зоне прекращения огня, в результате чего, двое солдат получили ранения. Предпринимаются действия и по затягиванию сроков эвакуации с Сухума российской военной части", – отмечено в заявлении.

Министерство обороны республики Абхазия заявило, что действия грузинской стороны, нарушающие договоренность о временном прекращении огня, свидетельствуют о стремлении использовать время для создания перевеса сил на направлении Очамчыра – Ткуарчал, носят провокационный характер и никак не способствуют созданию необходимых условий для политического урегулирования конфликта, как это предусмотрено условиями соглашения.