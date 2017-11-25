"Порвали парус" Высоцкого: Леон Капба в полуфинале "Ты супер! Танцы"

В четвертьфинале международного конкурса "Ты супер! Танцы" юные танцоры пробуют свои силы в непривычных для них танцевальных стилях. В новом образе выступил и участник из Абхазии Леон Капба.

Анжелика Бения, Sputnik

Во втором туре международного проекта "Ты супер! Танцы" хореографы поставили для 13-летнего конкурсанта из Абхазии Леона Капба танец в новом для него стиле – контемп.

Номер, поставленный под песню Владимира Высоцкого "Парус" позволил Леону показать, что он умеет перевоплощаться. Скаля зубы, танцем выразил бушующую экспрессию Высоцкого, отметили члены жюри.

Хореограф Евгений Папунаишвили признался, что впервые увидел Леона в номере без улыбки.

"Ты был абсолютно другим. Это была особенная, мощнейшая эмоция, безумная энергия, которую ты послал точно мне в сердце. Я восхищаюсь тобой", – сказал Папунаишвили.

Российская балерина, ведущая солистка Большого театра Кристина Кретова отметила, что удивлена скрытой мощи маленького человека.

"Ты не только парус порвал, но и весь зрительный зал. У меня только слова восторга от твоего танца", – добавила она.

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Хореограф Егор Дружинин отметил, что в сравнении с первым танцем эмоции в новом номере совершенно другие, но, при этом, страсть танцора всегда с ним неизменно на сцене.

"Я убежден в том, что ты потрясающий актер и это ты сейчас нам доказал. Это был маленький спектакль, который был мне абсолютно понятен. Я очень тебя прошу, постарайся обойтись без тех вещей, к которым ты привык – без элементов народного танца. Мы должны пробовать с тобой танцевать разное. Есть огромное количество танцевальных направлений, которые, я уверен, тебе будут подвластны. Они поддадутся тебе, не смогут устоять под твоим напором и работоспособностью", – сказал Дружинин.

Российской актрисе театра и кино Анастасии Заворотнюк отведена роль народного судьи в проекте. По ее словам, Леоном все было сыграно "на чистом сливочном масле".

"Твоя мысль, твоя история, все было так эмоционально рассказано, что дошло до глубины души. Мы потрясены", – добавила Заворотнюк.

После того, как Леон показал свой второй на проекте номер, на сцену пригласили главного юмориста Абхазии Тимура Тания, который приехал поддержать своего соотечественника. Тания признался, что сильно переживал за кулисами за Леона до "первого па" (танцевальный шаг, прим. ред).

"Мне было лестно слышать мнение мэтров танца, которые хвалили Леона. Считаю, что хвалили по делу, по существу. За кулисами эмоции переполняли меня, я на сцену метров 15 танцующим прошел", – шутил Тимур.

Вручая Леону подарок, Тания предупредил, что в коробке не торт и даже не мамалыга. Тимур подарил юному танцору джазовки — специальную обувь для занятий танцами.

"Не понаслышке знаю, как часто у танцоров рвется обувь. Я сам когда-то танцевал, 50 килограммов тому назад", – сказал Тания.

По правилам второго тура шоу, в финале каждого конкурсного дня жюри должны выбрать только четырех участников, которые пройдут дальше. Для того, чтобы отправиться в комнату ожидания участнику достаточно и трех зеленых кнопок. За Леона проголосовали все члены жюри. В финале выпуска судьи вынесли вердикт, позвав 18 участников шоу на сцену.

Евгений Папунаишвили назвал имя танцора, который "с первого выступления абсолютно покорил всю страну" – Леона Капба. Решения Евгения озадачило Егора Дружинина, который был уверен, что Папунаишвили выберет бальных танцоров, а честь назвать имя Леона достанется ему. Дальше развернулась на сцене целая драма, начали разлучать и создавать новые пары. Егор назвал имя второй полуфиналистки Иры Ананьевой и дал ей партнера по бальным танцам Никиту Иванова, у которого вообще-то была партнерша Софья Крючкова. Двумя другими участниками полуфинала стали Кристина Стародубова, которую выбрала Анастасия Заворотнюк, и Сергей Казибеев, которого выбрала Кристина Кретова.

Из 18 конкурсантов полуфиналистами второго четвертьфинального дня стали всего четверо. Слезы у всех текли рекой, у кого-то от радости, у кого-то от обиды и грусти. Зал не жалея рук и голоса, подбадривал участников овациями и скандированиями "вы супер!".

Проголосовать за другую участницу проекта из Абхазии Милену можно здесь >>

Международный конкурс "Ты супер! Танцы", проводимый телекомпанией НТВ и международным информационным агентством и радио Sputnik, объединяет таланты из разных уголков России, стран СНГ и Балтии. Следите за жизнью участников на проекте, болейте и голосуйте за талантливых детей.