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Культурные события в Сухуме: спектакли, выставка и фортепианный концерт

© Fotolia/ Alon Harel
В Абхазии
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Информационное агентство и радио Sputnik Абхазия предлагает еженедельную афишу проводимых в Абхазии театральных представлений, филармонических и эстрадных концертов, выставок, киносеансов и других культурных событий.

Анжелика Бения, Sputnik.

Хотите быть в курсе всех событий культурной жизни Абхазии? Информационное агентство Sputnik Абхазия предлагает вашему вниманию только самые интересные и актуальные культурные мероприятия в республике. Афиша культурных событий Абхазии с 27 ноября по 3 декабря.

Абхазский драматический театр имени Самсона Чанба

Каждый четверг на сцене Абхазского драматического театра выступает новое поколение артистов. Абхазский государственный молодежный театр в четверг 30 ноября в 18.30 покажет зрителям пьесу "Призраки", написанную в 1946 году абхазским писателем Дырмитом Гулиа.

Действие происходит в одном из горных сел Абхазии в начале ХХ столетия. Конфликт, разгоревшийся между двумя соседями из-за земли, переходит к открытому противостоянию, приведшему к смерти дочери главного героя. Но, даже лишившись дочери, Гудым остается при своем: "Земля — моя!

"Алчность, жадность — это призраки, мерзкие призраки людей. Они умрут, а земля останется все тою же землей, и годы предадут полному забвению память об этих людях", – говорится в аннотации к спектаклю.

"Призраки" Д. Гулиа. Режиссер- народный артист Республики Абхазия Шалва Гыцба

РУСДРАМ

На сцене РУСДРАМа имени Фазиля Искандера снова полюбившийся зрителями комедийный спектакль "Примадонны", главные роли в котором, что интересно – женские, сыграли Джамбул Жордания и Рубен Депелян.

"Примадонны" – это один из спектаклей РУСДРАМа, который стабильно собирает аншлаги и теплые отзывы любителей театрального искусства. Начало спектакля 28 ноября в 19.00.

Абхазская Государственная филармония имени Раждена Гумба

Для ценителей фортепианной музыки в Абхазской госфилармонии имени Раждена Гумба пройдет дуэтный концерт Нинель Бжания и Гулизы Авидзба 30 ноября в 19.00. На этом концерте прозвучат известные произведения классической и современной музыки

Центральный выставочный зал Сухума

50 лет исполняется Государственному сухумскому художественному училищу имени Александра Чачба-Шервашидзе. В честь юбилейной даты 1 декабря в 13.00 в Центральном выставочном зале столицы Абхазии откроется выставка работ учеников и преподавательского состава училища.

Выставка работ юных художников будет доступна до 10 декабря.

В нашей афише культурных событий Абхазии вы найдете самые свежие новости культуры и искусства республики, включая информацию о концертах, фестивалях, театральных спектаклях и многих других культурных событиях. Следите за нашим календарем культурных событий и держите руку на пульсе культурной жизни Абхазии.

 




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