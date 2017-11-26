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Владислав Григорьевич Ардзинба. Архивное фото.

26 ноября 1992 года: обращение Ардзинба к Генсеку ООН

© Фото: с сайта В.Г. Ардзинба
В Абхазии
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Темы:
"413 дней" (102)
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Хроника Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов в проекте Sputnik Абхазия "413 дней", который стартовал 14 августа 2017 года.

26 ноября 1992 года Председатель Верховного Совета Абхазии Владислав Ардзинба обратился к Генеральному секретарю ООН Бутросу Бутросу-Гали.

"В связи с событиями в Абхазии, связанными с агрессией Грузии в Абхазии дважды побывали представители ООН. Беседы с ними убедили нас в необходимости предоставления в ООН документы об историко-правовых взаимоотношениях Грузии и Абхазии. Мы считаем, что без тщательного изучения отношений Абхазии и Грузии, решение ООН может оказаться лишенным оснований и необъективным. Мы надеемся, что ООН, как это предусмотрено ее уставом и международно-правовыми актами о правах народов, всеобщей декларации прав человека, стремится защищать в равной степени права как больших, так и малых народов", — обратился Ардзинба к Бутросу-Гали.

В случае рассмотрения вопроса Абхазии в Совете безопасности или любом органе ООН, Абхазская сторона настоятельно попросила об участии в этом представителя Абхазия.

Темы:
"413 дней" (102)



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