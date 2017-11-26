26 ноября 1992 года: обращение Ардзинба к Генсеку ООН

26 ноября 1992 года Председатель Верховного Совета Абхазии Владислав Ардзинба обратился к Генеральному секретарю ООН Бутросу Бутросу-Гали.

"В связи с событиями в Абхазии, связанными с агрессией Грузии в Абхазии дважды побывали представители ООН. Беседы с ними убедили нас в необходимости предоставления в ООН документы об историко-правовых взаимоотношениях Грузии и Абхазии. Мы считаем, что без тщательного изучения отношений Абхазии и Грузии, решение ООН может оказаться лишенным оснований и необъективным. Мы надеемся, что ООН, как это предусмотрено ее уставом и международно-правовыми актами о правах народов, всеобщей декларации прав человека, стремится защищать в равной степени права как больших, так и малых народов", — обратился Ардзинба к Бутросу-Гали.

В случае рассмотрения вопроса Абхазии в Совете безопасности или любом органе ООН, Абхазская сторона настоятельно попросила об участии в этом представителя Абхазия.