Отдых с видом на вулкан: пара из Абхазии застряла на Бали

Столб дыма поднялся на высоту четыре тысячи метров, в связи с чем власти закрыли международный аэропорт на Бали до 7.00 местного времени 29 ноября.

СУХУМ, 28 нояб – Sputnik, Сария Кварацхелия. Молодая пара Георгий Шакрыл и Лана Мирзоян из Абхазии застряли на острове Бали из-за извержения вулкана Агунг, рассказал корреспонденту Sputnik сам Георгий Шакрыл.

ИВиС ДВО РАН Закрытие аэропорта на Бали из-за извержения вулкана продлили на сутки

"Вулкан Агунг находится далеко от столицы, в 75 километрах. Но из-за густого столба дыма аэропорт закрыли до утра 29 ноября. Все дело в вулканическом пепле. Если пепел попадет в турбины, это очень опасно. Возможна авиакатастрофа. Мы должны были выехать еще сегодня, но из-за того что перелеты запретили, застряли здесь", – сказал он.

Турфирма, которая обслуживала пару из Абхазии, сняла с себя всю ответственность и отказалась от компенсации.

"Они быстро слились и перекинули вину на авиакомпании и на нас, обещали оплатить еще сутки в отеле, но ничего не оплатили. Местных властей особо и не видно. Сказать, когда все успокоится, невозможно, это ведь природа, – восклицает Шакрыл. – Наш гид говорит, что вулкан вроде бы перестал извергаться, но все зависит от ветра, в данный момент он направлен в сторону аэропорта, который закрыт до завтра, до 7:00 по местному времени".

Катарские авиалинии предложили туристам, застрявшим на Бали, добраться автобусом до острова Ява, в город Сурабая, а оттуда приобрести билет до Джакарты, из Джакарты в Доху и в Москву.

"Это уже по нашим билетам, которые были куплены вместе с путевкой, – поясняет турист из Абхазии. – Но до Джакарты за свой счет, и получается очень накладно. Сегодня мы решили не ехать по этому маршруту, потому что надо подготовиться, решили переночевать в отеле недалеко от аэропорта в надежде, что завтра откроют аэропорт, что маловероятно. А завтра, если ничего не изменится, то будем следовать тому маршруту. Выхода нет больше".

По словам Шакрыл, на индонезийском острове Бали уже неделя как началось извержение вулкана Агунг. Поначалу дым из вулкана поднялся на высоту 700 метров от кратера. Но особой опасности Агунг не представлял. В воскресенье 28 ноября началось второе извержение. Столб дыма поднялся на высоту до четырех тысяч метров, из-за чего власти на 18 часов закрыли международный аэропорт на Бали.

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Ситуация в столице, как рассказал турист из Абхазии, очень спокойная, местные жители не паникуют, все занимаются своими делами и надеются, что все успокоится в ближайшее время.

"До места извержения вулкана довольно далеко, естественно, что мы его тут не видим, только столб дыма вдалеке. Несколько дней назад мы были на экскурсии недалеко от него, но он только начинал просыпаться", — говорит он.

На сегодняшний день власти острова не могут прогнозировать, когда вулкан успокоится.