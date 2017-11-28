Актер о ситуации в Абхазском драмтеатре: хотят, чтобы худрук ушел

Спектакль "Пешком" по пьесе Мрожека в постановке художественного руководителя Абхазгосдрамтеатра Валерия Кове принял участие в двух фестивалях на Северном Кавказе и удостоился призов "За лучший актерский ансамбль" и "За лучший спектакль".

СУХУМ, 28 ноя – Sputnik, Амра Амичба. Дирекция Абхазского госдрамтеатра хочет, чтобы Валерий Кове ушел с должности художественного руководителя. Такое мнение высказал актер Кесоу Хагба на заявление, которое сделал художественный совет театра о самовольном вывозе худруком части труппы на фестиваль на Северный Кавказ.

"Если его приглашают на фестивали, он востребован как профессионал, почему вокруг него такая "пляска смерти"? Вся эта ситуация с двумя приглашениями была сделана для того, чтобы он не поехал на фестиваль. Прекрасно знают, если он поедет, он выиграет. Тогда народ что скажет? Он прославил Абхазию, а вы его снимаете с должности?" — отметил Кесоу Хагба.

Актер рассказал, что уже три года вокруг художественного руководителя театра Кове создаются ситуации для того, чтобы он сам ушел.

"Снять тяжело. Он слишком известен во всем мире, не только в Абхазии, входит в список лучших режиссеров. За 25 лет руководства он добился того, чтобы Абхазский театр считался одним из лучших театров Кавказа, — сказал он. — Абсурдность ситуации. Такое может быть только в Абхазии и где-нибудь в Африке, чтобы спектакль художественного руководителя театра не был включен в репертуар. Когда открывали новый, 87-й сезон, в перечне не оказалось ни одного спектакля Кове. Это они объясняют тем, что Кове потребовал 500 тысяч рублей. Но это настолько непорядочно".

По мнению Хагба, в администрации Абхазского драмтеатра есть намерение сделать режиссерскую коллегию, упразднив должность художественного руководителя.

"Я вам скажу, зачем нужна режиссерская коллегия: если не дотягиваешься профессионально до Кове, надо его опустить до своего уровня. В данном случае, чтобы все режиссеры были равные, — заметил Кесоу Хагба. — Начинают строить отношения с Кове не на основе его профессионального уровня. Как они говорят: "Он плохой человек, но хороший режиссер". — Если он хороший режиссер — это главное для абхазской национальной культуры, и любой чиновник, который несет ответственность за культуру, должен найти пути решения, создать рабочие взаимоотношения с Кове, чтобы он делал спектакли, которые представляют страну".

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По словам Хагба, чтобы выйти из сложившейся ситуации, была идея создать при театре "Мастерскую Кове".

"Мы предложили министру, премьер-министру, советнику президента по культуре, когда такая ситуация сложилась, создать при Абхазском театре "Мастерскую Кове". Нам сказали, делить театр не будем, — пояснил актер. — Я не могу работать в спектакле, где человек читает, как школьница. Я сорок лет работаю, я учился этому. Ленин говорил, что любая кухарка может править государством. Но, самое интересное, он все-таки добился того, чтобы кухарки были образованными. У нас любой может стать депутатом, министром, да кем угодно. Но стать режиссером — это узкопрофессиональная специальность. Кове из-за того, что он профессиональный режиссер, всех раздражает. Надо избавиться от него, потому что он не тамада, в политической общественной жизни не участвует, на похороны и свадьбы редко ходит, умеет и знает только одно – делать классные спектакли. Он своими спектаклями и премиями доказал, мне не надо его защищать. Вчерашнее заявление руководства театра – идеологическая подготовка, "шьют дело". Кове будет раздражать, пока он есть. Я понимаю, если бы не было бы Кове, поехали бы другие. А Кове будут приглашать на фестивали, пока он есть и ставит спектакли. Этим надо гордиться и с уважением, по крайней мере, относиться к нему, как к профессионалу. То, что мы не умеем".

Актер Кесоу Хагба с сожалением отметил, что не испытывает чувства победы после успешного представления спектакля во Владикавказе и Нальчике.

"Чувство досады, тоски, депрессии", — признался он.

Хагба рассказал, что несколько месяцев назад организаторы фестивалей во Владикавказе и Нальчике лично пригласили художественного руководителя Абхазского театра Валерия Кове с его новым спектаклем "Пешком".

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"Кове неоднократно ездил на эти фестивали с другими своими спектаклями и удостаивался двух гран-при. Как режиссер, он получал "супер гран-при". Поэтому я понимаю, почему его пригласили. Кове согласился, и на его имя прислали приглашение как художественному руководителю. Через несколько дней, когда мы отправили фотографии и прочую информацию, которая нужна для буклетов, альбома участников фестиваля и афиш, президент фестиваля Владикавказа спросил: "Валерий Михайлович, зачем вы прислали данные на спектакль по Мрожеку, когда ваша дирекция и министерство позвонили, сказали, что Валерий Кове не может ехать, и спектакля нет", — заметил Кесоу Хагба.

По его словам, в итоге у Кове было три приглашения: первое из Владикавказ, второе за подписью министра Кабардино-Балкарии, заключительное приглашение, третье, уже поступило после казуса с двумя приглашениями одного театра.

"Ни в одном альбоме, сводной афише, которые готовятся за месяц до начала фестиваля, нет другого спектакля из Абхазии, кроме спектакля "Пешком" Мрожека в постановке Валерия Кове, — отметил Хагба. — Нам передали словесно, что в Министерстве культуры Абхазии и в Администрации президента против того, чтобы мы выехали. Письменно никакого документа о том, что Абхазский театр не приедет, не написали. Недопустимо в межгосударственных отношениях подобное. Приглашающая сторона же потратили деньги на рекламу, забронировали номера в гостинице, трехразовое питание. Получается, что наши братья, которые пригласили нас, мы их подводим".

На международном театральном фестивале "Сцена без границ" в Северной Осетии спектакль "Пешком" в постановке Валерия Кове получил один из главных призов – "Лучший актерский ансамбль", а на международном театральном фестивале "Южная сцена" в Нальчике — главный приз "За лучший спектакль", и Бенар Кове получил приз "Дебют молодого актера".