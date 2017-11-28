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Абхазский драмтеатр

Актер о ситуации в Абхазском драмтеатре: хотят, чтобы худрук ушел

© Sputnik.
В Абхазии
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72581

Спектакль "Пешком" по пьесе Мрожека в постановке художественного руководителя Абхазгосдрамтеатра Валерия Кове принял участие в двух фестивалях на Северном Кавказе и удостоился призов "За лучший актерский ансамбль" и "За лучший спектакль".

СУХУМ, 28 ноя – Sputnik, Амра Амичба. Дирекция Абхазского госдрамтеатра хочет, чтобы Валерий Кове ушел с должности художественного руководителя. Такое мнение высказал актер Кесоу Хагба на заявление, которое сделал художественный совет театра о самовольном вывозе худруком части труппы на фестиваль на Северный Кавказ. 

"Если его приглашают на фестивали, он востребован как профессионал, почему вокруг него такая "пляска смерти"? Вся эта ситуация с двумя приглашениями была сделана для того, чтобы он не поехал на фестиваль. Прекрасно знают, если он поедет, он выиграет. Тогда народ что скажет? Он прославил Абхазию, а вы его снимаете с должности?" — отметил Кесоу Хагба.

Актер рассказал, что уже три года вокруг художественного руководителя театра Кове создаются ситуации для того, чтобы он сам ушел.

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"Снять тяжело. Он слишком известен во всем мире, не только в Абхазии, входит в список лучших режиссеров. За 25 лет руководства он добился того, чтобы Абхазский театр считался одним из лучших театров Кавказа, — сказал он. — Абсурдность ситуации. Такое может быть только в Абхазии и где-нибудь в Африке, чтобы спектакль художественного руководителя театра не был включен в репертуар. Когда открывали новый, 87-й сезон, в перечне не оказалось ни одного спектакля Кове. Это они объясняют тем, что Кове потребовал 500 тысяч рублей. Но это настолько непорядочно".

По мнению Хагба, в администрации Абхазского драмтеатра есть намерение сделать режиссерскую коллегию, упразднив должность художественного руководителя.

"Я вам скажу, зачем нужна режиссерская коллегия: если не дотягиваешься профессионально до Кове, надо его опустить до своего уровня. В данном случае, чтобы все режиссеры были равные, — заметил Кесоу Хагба. — Начинают строить отношения с Кове не на основе его профессионального уровня. Как они говорят: "Он плохой человек, но хороший режиссер". — Если он хороший режиссер — это главное для абхазской национальной культуры, и любой чиновник, который несет ответственность за культуру, должен найти пути решения, создать рабочие взаимоотношения с Кове, чтобы он делал спектакли, которые представляют страну".

Кясоу Хагба
© Sputnik / Томас Тхайцук
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По словам Хагба, чтобы выйти из сложившейся ситуации, была идея создать при театре "Мастерскую Кове".

"Мы предложили министру, премьер-министру, советнику президента по культуре, когда такая ситуация сложилась, создать при Абхазском театре "Мастерскую Кове". Нам сказали, делить театр не будем, — пояснил актер. — Я не могу работать в спектакле, где человек читает, как школьница. Я сорок лет работаю, я учился этому. Ленин говорил, что любая кухарка может править государством. Но, самое интересное, он все-таки добился того, чтобы  кухарки были образованными. У нас любой может стать депутатом, министром, да кем угодно. Но стать режиссером — это узкопрофессиональная специальность. Кове из-за того, что он профессиональный режиссер, всех раздражает. Надо избавиться от него, потому что он не тамада,  в политической общественной жизни не участвует, на похороны и свадьбы редко ходит, умеет и знает только одно – делать классные спектакли.  Он своими спектаклями и премиями доказал, мне не надо его защищать. Вчерашнее заявление руководства театра – идеологическая подготовка, "шьют дело". Кове будет раздражать, пока он есть. Я понимаю, если бы не было бы Кове, поехали бы другие. А Кове будут приглашать на фестивали, пока он есть и ставит спектакли.  Этим надо гордиться и с уважением, по крайней мере, относиться к нему, как к профессионалу. То, что мы не умеем".

Актер Кесоу Хагба с сожалением отметил, что не испытывает чувства победы после успешного представления спектакля во Владикавказе и Нальчике.

"Чувство досады, тоски, депрессии", — признался он.

Хагба рассказал, что несколько месяцев назад организаторы фестивалей во Владикавказе и Нальчике лично пригласили художественного руководителя Абхазского театра Валерия Кове с его новым спектаклем "Пешком".

Премьера спектакля Пешком
© Sputnik / Томас Тхайцук
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"Кове неоднократно ездил на эти фестивали с другими своими спектаклями и удостаивался двух гран-при. Как режиссер, он получал "супер гран-при". Поэтому я понимаю, почему его пригласили. Кове согласился, и на его имя прислали приглашение как художественному руководителю. Через несколько дней, когда мы отправили фотографии и прочую информацию, которая нужна для буклетов, альбома участников фестиваля и афиш, президент фестиваля Владикавказа спросил: "Валерий Михайлович, зачем вы прислали данные на спектакль по Мрожеку, когда ваша дирекция и министерство позвонили, сказали, что Валерий Кове не может ехать, и спектакля нет", — заметил Кесоу Хагба.

По его словам, в итоге у Кове было три приглашения: первое из Владикавказ, второе за подписью министра Кабардино-Балкарии, заключительное приглашение, третье, уже поступило после казуса с двумя приглашениями одного театра.

"Ни в одном альбоме, сводной афише, которые готовятся за месяц до начала фестиваля, нет другого спектакля из Абхазии, кроме спектакля "Пешком" Мрожека в постановке Валерия Кове, — отметил Хагба. — Нам передали словесно, что в Министерстве культуры Абхазии и в Администрации президента против того, чтобы мы выехали. Письменно никакого документа о том, что Абхазский театр не приедет, не написали. Недопустимо в межгосударственных отношениях подобное. Приглашающая сторона же потратили деньги на рекламу, забронировали номера в гостинице, трехразовое питание. Получается, что наши братья, которые пригласили нас, мы их подводим".

На международном театральном фестивале "Сцена без границ" в Северной Осетии спектакль "Пешком" в постановке Валерия Кове получил один из главных призов – "Лучший актерский ансамбль", а на международном театральном фестивале "Южная сцена" в Нальчике —  главный приз "За лучший спектакль", и Бенар Кове получил приз "Дебют молодого актера". 




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