Абхазский или штраф

Житель Гудауты Аслан Барциц спрашивает: Считается ли нарушением закона о государственном языке, если вывески на государственных и общественных зданиях написаны только на иностранных языках?

предоставлено Асланом Барциц Мемориальная табличка на гудаутском госпитале

Бадрак Авидзба, Sputnik Абхазия: Как рассказала Sputnik заместитель руководителя Госкомитета по государственной языковой политике Тамила Аршба, согласно закону "О государственном языке" все вывески и реклама должны содержать надписи на абхазском языке.

"В законе "О государственном языке" указано, что вывески на зданиях и наружная реклама должны быть написаны на абхазском языке. Считается нарушением закона "О государственном языке", если в любых вывесках или рекламе отсутствует абхазская надпись", — подчеркнула она.

По ее словам, если в вывесках или рекламе есть надпись на абхазском, дополнительно могут быть надписи на русском и английском языках.

За нарушение закона "О государственном языке" предусматриваются штрафы, но они очень незначительны, отметила Аршба.

"Мы хотим поднять вопрос в Парламенте страны об увеличении штрафа за нарушение закона "О государственном языке". Существует закон, и его исполнение обязательно для всех", — рассказала Тамила Аршба.

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