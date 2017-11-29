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Рекламные вывески на сухумских улицах

Абхазский или штраф

© Sputnik. Бадрак Авидзба
В Абхазии
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В рубрике ОК, Sputnik корреспонденты Sputnik Абхазия продолжают отвечать на вопросы, присланные читателями.

Житель Гудауты Аслан Барциц спрашивает: Считается ли нарушением закона о государственном языке, если вывески на государственных и общественных зданиях написаны только на иностранных языках?

Мемориальная табличка на гудаутском госпитале
предоставлено Асланом Барциц
Мемориальная табличка на гудаутском госпитале

Бадрак Авидзба, Sputnik Абхазия: Как рассказала Sputnik заместитель руководителя Госкомитета по государственной языковой политике Тамила Аршба, согласно закону "О государственном языке" все вывески и реклама должны содержать надписи на абхазском языке.

"В законе "О государственном языке" указано, что вывески на зданиях и наружная реклама должны быть написаны на абхазском языке. Считается нарушением закона "О государственном языке", если в любых вывесках или рекламе отсутствует абхазская надпись", — подчеркнула она.

По ее словам, если в вывесках или рекламе есть надпись на абхазском, дополнительно могут быть надписи на русском и английском языках.

Рекламные вывески
© Sputnik. Бадрак Авидзба
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За нарушение закона "О государственном языке" предусматриваются штрафы, но они очень незначительны, отметила Аршба.

"Мы хотим поднять вопрос в Парламенте страны об увеличении штрафа за нарушение закона "О государственном языке". Существует закон, и его исполнение обязательно для всех", — рассказала Тамила Аршба.

Ok, Sputnik

В феврале 2016 года информационное агентство Sputnik Абхазия запустило новую рубрику под названием Оk, Sputnik! У читателей портала появилась возможность задать вопросы и получить ответы по интересующим их темам, касающихся жизни в Абхазии. По мере поступления вопросов на сайте Sputnik Абхазия в рубрике Оk, Sputnik корреспонденты агентства ответят на них. Вопросы можно отправить в личные сообщения на FB, VK, а также в Instagram в Direct. В сообщении нужно указать имя, возраст и место проживания.

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    Азербайджан заинтересовался покупкой российских дронов, выполняющих анализ рыбных запасов, мониторинг окружающей среды и нефтегазовых месторождений.

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