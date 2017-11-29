Градус для обезьян: в Сухумском питомнике начался отопительный сезон

О том, как обезьян в Сухумском питомнике готовят к зиме, читайте в материале корреспондента Sputnik.

Сария Кварацхелия, Sputnik

В Сухумском питомнике на Трапеции полным ходом идет подготовка к зиме. Дворники подметают последние опавшие листья, сжигают поломанные ветки и сухую листву.

У здания НИИЭПиТа встречает заведующий Сухумским питомником Артур Аракелян. По его словам, здесь к самому холодному сезону готовятся не только люди, но и обезьяны. Подготовка к отопительному сезону началась еще в сентябре. Тогда сотрудники провели профилактические работы по осмотру и обслуживанию теплотрасс. И вот уже более недели, как в питомнике начался отопительный сезон.

"В питомнике более 500 обезьян. Все они получают необходимое тепло. Все вольеры имеют специальные комнаты для зимовки, вот эти комнаты и обогреваются, — показывает на пристройки сзади вольеров заведующий, — отопительный сезон ежегодно по плану начинаем с середины ноября".

© Sputnik / Томас Тхайцук Сухумский обезьяний питомник

Аракелян предлагает пройти в одну из пристроек, чтобы показать, как работает система отопления.

— Проходите вот сюда, — указывает он на самый крайний дом для обезьян.

Вместе с заведующим и двумя ветеринарами, которые неожиданно присоединились к нашей "свите", проходим в пристройку для зимовки.

"Вольер состоит из наружной и внутренней стороны", — поясняет Аракелян. — Только изнутри пристройки можно увидеть внутреннюю сторону вольера. Сюда можно пройти без какого-либо опасения. Вольеры огорожены специальной клеткой и изнутри. Здесь же находятся батареи для отопления, отсюда же и даем корм обезьянам".

© Sputnik / Томас Тхайцук Сухумский обезьяний питомник

В зимний период температура в зимовниках достигает +23˚С, +24˚С. Это, по словам Аракеляна, самый оптимальный градус для животных.

"Вот здесь мы включаем отопление, — заведующий подходит к батареям и поднимает рычаг над ними. – Вот, сейчас тепло идет".

Так как в Абхазии зима не такая уж и суровая, и морозов практически не бывает, то в питомнике оперативно регулируют температуру.

"И зимой бывают очень теплые дни. И для того, чтобы обезьяны не заболели от резких перепадов температуры, то мы можем в теплые дни уменьшать градус или же вовсе отключать. У нас специальные регуляторы", — поясняет Аракелян.

Днем сидеть в зимовниках, у обезьян особой нужды нет, так как пока еще достаточно тепло на улице. Правда, ночи особи проводят исключительно в тепле, во внутренних вольерах.

Под открытым небом

После небольшой экскурсии по "закулисью", заведующий предлагает пройти в открытые вольеры.

© Sputnik. Томас Тхайцук Подвиг сухумских обезьян

"В 1974 году вместе с памятником Обезьяне здесь построили вот эти открытые вольеры. Но и у открытых вольеров есть пристройки, где обезьяны переносят зиму. Правда зимовники в открытых вольерах не такие большие и система отопления здесь устроена немного иначе", — рассказывает Аракелян.

Летом, по его словам, в открытых вольерах содержатся старые обезьяны, но так как зимой у них иммунитет слабеет, то работники питомника переводят их в лечебницу. Там старики переносят холода вместе с больными обезьянами.

— Пройдемте в лечебницу, — предлагает Аракелян.

Путь к ней лежит мимо здания института. Самое дальнее здание и есть лечебница. Более 10 специальных "клеток", которые были приобретены питомником еще до Отечественной войны народа Абхазии, до сих пор служат обезьянам.

"Эти вольеры никогда не бывают пустыми, — говорит заведующий. – Часть обезьян – больные пневмонией или еще какими-то легкими заболеваниями, а часть – те самые старики, которых пересадили из открытых вольеров", — поясняет Аракелян.

© Sputnik / Томас Тхайцук Сухумский обезьяний питомник

Кстати говоря, перед началом зимнего сезона все обезьяны проходят обязательное медицинское обследование. Если в ходе проверки выявляют больную особь, то ее переводят в санчасть, пока не выздоровеет.

Если зимой по каким-то техническим причинам отключают электричество, то, по словам заведующего питомником, обезьяны не останутся без тепла. На базе питомника функционирует автономный источник электропитания.

© Sputnik / Томас Тхайцук Сухумский обезьяний питомник

"Отопление есть всегда. Бывает так, что зимой на один-два дня отключают электричество. Но у нас здесь стоит трансформатор. Так что обезьянам никогда не бывает холодно", — улыбается Аракелян.

Отопительный сезон в Сухумском обезьяньем питомнике продлится до 1 апреля 2018 года.