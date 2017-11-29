Бесплатно и быстро: акция по диагностике СПИД стартовала в Сухуме

Ко Всемирному дню борьбы со СПИДом, который отмечается 1 декабря, Республиканский кожвендиспансер и Центр СПИД проводит акцию по бесплатной экспресс-диагностике на гепатиты В, С, ВИЧ-инфекцию и инфекции, передающиеся половым путем.

СУХУМ, 29 ноя – Sputnik, Амра Амичба. В рамках трехдневной акции бесплатно, быстро, добровольно и конфиденциально обследуют всех желающих проверить свое состояние здоровья в мобильной лаборатории. Об этом корреспонденту Sputnik сообщила главврач Республиканского кожвендиспансера и Центра СПИД Натела Топурия.

29 и 30 ноября машина мобильной лаборатории будет стоять у Республиканского кожвендиспансера (напротив Республиканской больницы) с 10 до 15 часов. 1 декабря во Всемирный день борьбы со СПИДом экспресс-диагностику можно будет пройти в машине, которая будет стоять у башенных часов в Сухуме с 9 до 15 часов.

"Кто-то может на перерыв выйти и обследоваться. Все у нас одноразовое, беспокоиться не о чем. Диагноз мы открыто не говорим. Индивидуально человек заходит, и психолог ему сообщает, отрицательный или положительный ответ по экспресс-методике. Если ответ положительный – это не последнее обследование. Его направляют к нам в Республиканский кожвендиспансер и Центр СПИД, и там проходит он дообследование уже более развернутым образом, ставится диагноз – есть проблема или ее нет", — уточнила Натела Топурия.

По ее словам, за пять лет проведения подобных акций с помощью экспресс-лаборатории выявлены гепатиты В и С, реже сифилис и ВИЧ-инфекция.

Главврач Центра СПИД Натела Топурия подчеркнула, что если своевременно выявляется ВИЧ-инфекция и человек своевременно начинает пить препараты, то он может жить обычной жизнью.

© Sputnik. Амра Амичба Более 200 человек бесплатно обследовались на ВИЧ в Сухуме

"Единственное, что каждый день ему нужно принимать препараты, которые улучшают качество его жизни и делают так, что инфицированный будет незаразным для общества, то есть вирус в крови доходит до нуля, — сказала врач. — Хочется также сказать, что на сегодняшний день можно и гепатит С лечить, если человек будет знать о своем статусе. Также есть вакцинация против гепатита В. К примеру, если у одного из супругов гепатит В, а у другого нет, сделав вакцинацию, партнер никогда не заболеет гепатитом В".

Первым прохожим, который решил сдать кровь в мобильной лаборатории оказался заступавший на дежурство у Республиканской больницы милиционер Виталий Ломия.

"Я понял, что проходит акция по бесплатной диагностике и решил провериться. Всем полезно, думаю, воспользоваться возможностью. Еще два дня впереди, можно успеть", — посоветовал он.

Советом не преминул воспользоваться и сотрудник Sputnik Константин Грецов, который уже буквально через двадцать минут получил ответ анализа крови.

© Sputnik. ВИЧ-инфекция и СПИД: знать и не бояться

Ко Всемирному дню борьбы со СПИДом, который отмечается 1 декабря, Республиканский кожвендиспансер и Центр СПИД проводит акцию по бесплатной экспресс-диагностике на гепатиты В, С, ВИЧ-инфекцию и инфекции, передающиеся половым путем.