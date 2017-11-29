Спортсмен из Абхазии завоевал два золота на турнире по тхэквондо

Турнир по тхэквондо, в котором принимали участие около 400 спортсменов из России, Арцаха, Армении и Абхазии, проходил в Сочи с 23 по 25 ноября.

СУХУМ, 29 нояб – Sputnik, Сария Кварацхелия. Леон Цвижба из Абхазии завоевал две золотые медали на турнире по тхэквондо, рассказал корреспонденту Sputnik спортсмен.

"Сложно было по двум весовым категориям выступать, потому что выматываешься. Но все прошло удачно. В обеих категориях завоевал первое место", — прокомментировал он.

Леон Цвижба тренируется в Сочи и на соревнованиях представляет Краснодарский край. На турнире в Сочи выступал вместе со своей командой.

Турнир по тхэквондо, в котором принимали участие около 400 спортсменов из России, Арцаха, Армении и Абхазии, проходил в городе Сочи с 23 по 25 ноября.

Тхэквондо — один из видов искусства самообороны без оружия. Этот вид спорта зародился в Корее, "тхэ" означает "выполнение удара ногой в прыжке или полете", "квон" — "кулак", "до" — "искусство", "путь". В тхэквондо ноги используются более активно, чем руки.