"Апсны" о поездке в Иорданию: говорили о поставках воды и электричества

Пресс-конференция с руководством и сотрудниками Международного фонда "Апсны" по итогам поездки в Иорданию, которая состоялась с 20 по 25 ноября 2017 года, прошла в пресс-центре Sputnik Абхазия во вторник 29 ноября.

СУХУМ, 29 ноя – Sputnik, Бадри Есиава. Тему поставок воды и электричества обсудили представители Международного фонда "Апсны" с предпринимателями Иордании в ходе своего визита в королевство, рассказал исполняющий обязанности директора Государственного инвестиционного агентства при Министерстве экономики и руководитель комитета фонда "Апсны" по молодежной политике Симон Агрба.

"На встрече с инвестиционной комиссией при Кабинете Министров Иордании обсуждались вопросы совместного инвестирования в энергетику королевства и поставок воды из Абхазии. В этой стране очень дорогая электроэнергия и вода. Поэтому им интересны возможности получать электроэнергию за рубежом", — рассказал Агрба.

Агрба уверен, что у Абхазии, где около 120 рек, есть потенциальные возможности для совместной работы в этой области. Он уточнил, иорданцы в большей степени выразили заинтересованность в производстве электроэнергии на территории республики и передаче ее через Турцию.

© Sputnik. Сергей Мальгавко Товары для энергетики и теплиц освобождены в Абхазии от ввозного НДС

Президент Международного фонда "Апсны" Сенер Гогуа добавил, что для реализации такого проекта необходимы большие финансовые средства, и иорданские бизнесмены могут выступить в качестве инвесторов.

"В первую очередь речь идет о том, как мы внутри страны сможем развивать энергетику. Но для того, чтобы мы смогли решить проблемы в этой области, нужны огромные инвестиции. Именно для этого обсуждались эти вопросы, и в Иордании есть интересующаяся компания, готовая инвестировать", — отметил Гогуа.

Вице-президент Международного фонда "Апсны" Максим Гвинджия заявил, что есть определенная методика, по которой Абхазия может и сегодня отправить свое электричество в страны Европы, главное, чтобы она была подключена к общей энергетической сети, подчеркнул он.

На экономическом форуме Королевства Иордании абхазская делегация подробно рассказала об экономике Абхазии и ее инвестиционных возможностях, добавил Гогуа.

"Визит Международного фонда "Апсны" в Иорданию стал третьим по счету. В этот раз нашей задачей было участие в экономическом форуме в Аммане, где мы рассказали иорданским бизнесменам и представителям нашей диаспоры об экономике Абхазии и инвестиционных возможностях. Этого требовал формат форума", — отметил Гогуа.

Он отметил, что для налаживания политических и культурных отношений важны экономические и торговые связи, без чего сложно продвигать любое направление во взаимодействии.

Государственное инвестиционное агентство подготовило видеоролик на английском языке. Презентацию общей информации об Абхазии провел Максим Гвинджия, а об экономике республики и ее инвестиционном потенциале рассказал Симон Агрба, уточнил Гогуа.

Иордания – региональный лидер и стабильная страна, окруженная поясом нестабильности, так охарактеризовал королевство вице-президент Международного фонда "Апсны" Максим Гвинджия.

По его словам, несмотря на сложную геополитическую обстановку вокруг Иордании и отсутствие природных ресурсов, там развиваются финансовые институты, и она сумела стать центром банковской системы в этой части мира.

"Помимо того, что с Иорданией можно торговать, можно смело ехать и получать образование, практически во всех областях. Наши соотечественники там представлены не только в силовых структурах, но и в области медицины, банковского сектора и во многих других областях. С Иорданией, помимо всего этого, надо более тесно развивать отношения и в культурной сфере", — сказал Гвинджия и добавил, что принц Хашимитского королевства Асем бен Найеф предложил концентрироваться на межличностных контактах.

Успешной назвал презентацию экономических показателей Абхазии на форуме в Аммане исполняющий обязанности директора Государственного инвестиционного агентства при Министерстве экономики Симон Агрба.

"Презентация основывалась на экономических показателях Абхазии, и это было то, что им действительно было нужно. Мы также рассказали о возможностях инвестирования в республику, в энергетику, сельское хозяйство. Помимо этого, мы раздали подготовленные совместно с информагентством Sputnik Абхазия брошюры с подробной информацией о нашей стране. Им было очень приятно, что мы подготовили такой материал для них", — сказал Агрба.

Инвестиционная комиссия при Кабинете Министров Иордании предложила абхазской делегации широкий спектр сотрудничества, в частности, в плоскости свободной экономической зоны, что хорошо развито в Иордании, но в Абхазии это направление существует только на законодательном уровне, добавил Агрба.

Коллеги из Иордании также предложили прислать к ним абхазских студентов на стажировку, что и будет сделано в будущем, заверил Агрба.