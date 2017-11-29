Бжания о концерте Piano Duo: классическая и танцевальная музыка

Дуэтный концерт Piano Duo заслуженной артистки Абхазии Нинель Бжания и пианистки Гулизы Авидзба состоится в Абхазской государственной филармонии имени Раждена Гумба 30 ноября в 18:00.

СУХУМ, 29 ноя – Sputnik, Бадри Есиава. Из классического и танцевального жанров будет состоять дуэтный концерт Piano Duo, рассказала ведущему радио Sputnik Абхазия заслуженная артистка Абхазии Нинель Бжания.

"Мы представим новую программу нашего дуэта, в которой будут произведения классических и современных авторов. В основном программа состоит из жанра танцевальной музыки времен барокко, классики, романтизма и произведения современных авторов, среди которых латиноамериканские композиторы. Конечно, мы не могли не отметить наших абхазских композиторов", — сказала Бжания.

Пианистка добавила, что в концерте примут участие музыканты из симфонического оркестра Республики Адыгеи, так как есть произведения, рассчитанные на большой состав музыкантов.

В довоенное время, подчеркнула Бжания, в Абхазии не существовало традиций фортепианных дуэтных концертов, и появление подобного творческого направления в республике стало возможным благодаря ее дружбе и многолетней работе с пианисткой Гулизой Авидзба.

Впервые дуэтный концерт Piano Duo Нинель Бжания и Гулизы Авидзба под аккомпанемент Государственного камерного оркестра Абхазии прошел в ноябре 2016 года.