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Горная Абхазия.

Фонд "Горная Абхазия" стал финалистом премии телеканала "Моя Планета"

© Фото: Тенгиз Тарба
В Абхазии
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В финале премии телеканала "Моя Планета" будут представлены два видеосюжета, снятые фондом "Горная Абхазия", – "Путь воды" и "Начало".

СУХУМ, 30 ноя – Sputnik, Бадрак Авидзба. Фонд "Горная Абхазия" стал финалистом премии телеканала "Моя Планета" в номинации "Профессиональный видеорепортаж о путешествии". Об этом Sputnik рассказал руководитель фонда "Горная Абхазия" Тенгиз Тарба.

"Нас уже третий год представляют к премии телеканала "Моя Планета". Обычно мы проходим в номинациях "Профессиональный фоторепортаж о путешествии" и "Профессиональный видеорепортаж о путешествии". В прошлом году более пяти наших работ было представлено в разных номинациях, но в этом году жюри выставило более жесткие условия, и нам пришлось самим выбирать только один проект", — добавил он.

В течение ближайших семи дней будет дана информация о том, кто стал победителем премии, отметил Тарба. Музыкальные треки к сюжетам были созданы "АМА Рекордс" специально для фонда "Горная Абхазия", сообщил он.

"Отличие финала от полуфинала заключается в том, что на полуфинальной стадии были отобраны участники самой редакцией телеканала, а уже в финальной части решение принимает жюри. Это известные фотографы, блогеры, журналисты, телеведущие. Они принимают решение о том, кто же, по их мнению, заслуживает первое место в этой номинации", — подчеркнул Тенгиз Тарба.

В номинации "Профессиональный видеорепортаж о путешествии", в котором принимает участие "Горная Абхазия" представлено девять работ.

"Я вчера просматривал те работы, которые прошли в финал, это достаточно серьезные проекты, на очень высоком профессиональном уровне выполнены. Поэтому предстоит жесткая конкуренция", — сказал он.

Видеосюжет "Начало" – итоговое видео, в которое входят все основные кадры, снятые по горам Абхазии.

"Это сюжет, в который вошли кадры, снятые за все шесть лет деятельности фонда "Горная Абхазия". Этот ролик охватывает всю Абхазию, и в нем можно понять масштаб той работы, которая была проведена. "Путь воды" частично снимался в течение двух недель на реке Кодор, в сюжете есть кадры рафтинга. Туда вошли материалы, которые мы снимали до этого в горах Абхазии в разных местах", — заметил Тарба.

В 2016 году фонд "Горная Абхазия" получил первое место в номинации "Профессиональный видеорепортаж о путешествии". В 2015 году "Горная Абхазия" также была первой за "Профессиональный фоторепортаж о путешествии". В этом году премия привлекла рекордное количество участников, было подано более 4000 работ.




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