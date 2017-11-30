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Астамур Логуа

Логуа о приватизации в Абхазии: должна быть честной и рыночной

© Sputnik.
В Абхазии
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Пресс-конференция депутата Парламента Абхазии Астамура Логуа и референта комитета по экономической политике и реформам Эланы Джопуа о приватизации объектов госсобственности прошла в Сухуме в четверг 30 ноября.

СУХУМ, 30 ноя – Sputnik, Бадри Есиава. Приватизация государственного имущества должна быть честной и по рыночной стоимости, такое мнение выразил депутат Народного Собрания Абхазии Астамур Логуа на пресс-конференции в четверг 30 ноября.

"Приватизация в первую очередь должна быть честной, справедливой и абсолютно точно по рыночным ценам. Не могут объекты, рыночная стоимость которых десять миллионов, продаваться за один миллион рублей. Хотя есть и противники этого, которые говорят о том, что благосостояние нашего населения невысокое и бизнес некрепко стоит на ногах", — отметил Логуа.

Депутат Парламента считает, что оценкой госимущества должны заниматься государственные структуры, а не частные компании, как это практикуется в республике сегодня. Это связано с тем, что частные компании не несут ответственность за свою работу.

"Существуют определенные ставки и коэффициенты. Как мне кажется, цифры, которые дают оценочные компании, несправедливые, если говорить о рыночной стоимости объекта, и поэтому надо пересматривать эти ставки, чтобы объект объективно оценивался. Все эти предложения мы будут подготавливать и, надеюсь, что нас поддержат", — сказал Логуа.

В обществе бытует мнение, подчеркнул парламентарий, что у граждан Абхазии нет финансовой возможности выкупать и восстанавливать государственное имущество и по этой причине он видит целесообразность в приостановке программы по приватизации и сохранении арендных отношений.

Судебный молоток
© Depositphotos/ Maxxyustas
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"Мы видим, что благосостояние людей не позволяет, но ведь все эти объекты находятся в аренде, и никто не предлагает отнять у них все и лишить возможности развиваться. Есть идея, которую многие из моих коллег готовы поддержать, оставить объекты в арендных отношениях и приостановить приватизацию до тех пор, пока не увидим, что люди будут готовы заплатить рыночную цену", — сообщил депутат.

Референт комитета по экономической политике и реформам Элана Джопуа добавила, что в Абхазии есть закон об оценочной деятельности 2010 года, в котором говорится, что оценкой недвижимых объектов историко-культурного наследия, жилых и нежилых объектов занимаются частные оценочные компании, имеющие лицензию. При этом, отметила Джопуа, нет дифференцированного подхода к объектам в целом.

"Объекты оцениваются на основании общего коэффициента. То есть нет определенной градации. Недавно Минкульт проводил тендер на страховую стоимость объектов культурного наследия, который выиграла одна из оценочных компаний, но, по каким критериям можно оценить культурный памятник или любой другой подобный объект, Парламент так и не понял", — подчеркнула она.

Астамур Логуа высказался за необходимость привлечения иностранных инвесторов. По его мнению, если граждане республики или же государство не имеет возможности восстановить исторические объекты, можно заключить договор аренды с инвесторами и сделать это за "условный рубль".




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