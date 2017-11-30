"Соколы" ЮВО очистили от боеприпасов полигоны в Абхазии

В рамках подготовки учебно-тренировочных комплексов к новому периоду обучения саперы российской военной базы ЮВО провели поиск взрывоопасных предметов с применением современных средств обнаружения, об этом сообщила пресс-служба ЮВО в четверг 30 ноября.

СУХУМ, 30 ноя – Sputnik. В защитных костюмах сапера "Сокол" военнослужащие ЮВО очистили 12 гектаров труднопроходимой горно-лесистой местности от неразорвавшихся боеприпасов на полигонах "Цабал" и "Нагвалоу" в Абхазии, об этом сообщает пресс-служба ЮВО в четверг 30 ноября.

"На полигонах "Цабал" и "Нагвалоу" военнослужащие в защитных костюмах сапера "Сокол" осуществили поиск взрывоопасных предметов с применением современных средств обнаружения, таких как искатели неконтактных взрывных устройств "Коршун" и селективные переносные индукционные металлоискатели "ИМПС", — говорится в сообщении.

В письме отмечается, что найденные снаряды и мины саперы уничтожали на месте методом подрыва накладным зарядом. Все работы проводились в соответствии с установленными стандартами разминирования и строгим соблюдением требований безопасности.

В рамках подготовки учебных комплексов была модернизирована учебно-материальная база полигонов, в том числе подготовлено более пяти тысяч мишеней различного типа и размера, имитирующих живую силу, авиацию и бронетехнику условного противника, а военные экологи провели проверку и обследование всех учебных территорий.

По сообщению пресс-службы ЮВО, в учениях приняли участие около 300 военнослужащих базы и задействовано до 50 единиц специальной военной техники – быстроходные траншейные машины БТМ-3, подъемные краны, экскаваторы и самосвалы.