20:33 30 Ноября 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 6°C
Прямой эфир
Поиск
Саперы инженерных войск.

"Соколы" ЮВО очистили от боеприпасов полигоны в Абхазии

© Sputnik. Саид Царнаев
В Абхазии
Получить короткую ссылку
5610

В рамках подготовки учебно-тренировочных комплексов к новому периоду обучения саперы российской военной базы ЮВО провели поиск взрывоопасных предметов с применением современных средств обнаружения, об этом сообщила пресс-служба ЮВО в четверг 30 ноября.

СУХУМ, 30 ноя – Sputnik. В защитных костюмах сапера "Сокол" военнослужащие ЮВО очистили 12 гектаров труднопроходимой горно-лесистой местности от неразорвавшихся боеприпасов на полигонах "Цабал" и "Нагвалоу" в Абхазии, об этом сообщает пресс-служба ЮВО в четверг 30 ноября.

"На полигонах "Цабал" и "Нагвалоу" военнослужащие в защитных костюмах сапера "Сокол" осуществили поиск взрывоопасных предметов с применением современных средств обнаружения, таких как искатели неконтактных взрывных устройств "Коршун" и селективные переносные индукционные металлоискатели "ИМПС", — говорится в сообщении.

В письме отмечается, что найденные снаряды и мины саперы уничтожали на месте методом подрыва накладным зарядом. Все работы проводились в соответствии с установленными стандартами разминирования и строгим соблюдением требований безопасности.

В рамках подготовки учебных комплексов была модернизирована учебно-материальная база полигонов, в том числе подготовлено более пяти тысяч мишеней различного типа и размера, имитирующих живую силу, авиацию и бронетехнику условного противника, а военные экологи провели проверку и обследование всех учебных территорий.

По сообщению пресс-службы ЮВО, в учениях приняли участие около 300 военнослужащих базы и задействовано до 50 единиц специальной военной техники – быстроходные траншейные машины БТМ-3, подъемные краны, экскаваторы и самосвалы.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Международные игры Санта-Клаусов проходят в Норвегии
    Я только учусь!

    Министерство культуры открыло в Цхинвале школу Дедов Морозов – профессии новогодних волшебников будут обучать специалисты ведомства.

  • Корабли в Каспийском море, фото из архива
    "Статусное" море

    В Москве проходит внеочередное заседание Специальной рабочей группы пяти прикаспийских государств по разработке правового статуса Каспийского моря.

  • Коньяк
    Ну, за справедливость!

    В Армении установят пошлины на импорт коньяка – сейчас пошлиной облагается только производство этого алкогольного напитка.

  • Пульт дистанционного управления от телевизора
    Вне эфира

    Вещание телеканалов "НТВ-Мир", "РТР-Планета", "Россия-24", "Россия-Культура" прекратится в Казахстане из-за увеличения стоимости ретрансляции.

  • Что сказали журналистам Жээнбеков и Назарбаев — видео
    Пограничный вопрос

    Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков встретился в Минске со своим казахстанским коллегой Нурсултаном Назарбаевым и обсудил вопрос госграницы.

  • Вице-премьер Михаил Русый
    Деревня будущего

    Белорусский вице-премьер Михаил Русый рассказал, как будут выглядеть "деревни будущего", создавать которые начнут в следующем году.

  • Газовая плита
    Заплатят все

    За отмену монополии на газ заплатят все латвийцы: уже весной потребители ощутят последствия открытия газового рынка - тарифы вырастут на 60-70%.

  • Антакальнисское кладбище в Вильнюсе, архивное фото
    Наказание памяти

    Литовские власти оштрафовали организацию "Забытые солдаты", и произошедшее – не худший вариант: памятник красноармейцам планировали снести.

  • Алкоголизм
    Спирт для Марадоны

    Контрабанда спирта из Молдовы привела к Марадоне - предприимчивому жителю Украины, которого прозвали в честь великого футболиста.

  • Горнолыжный курорт Сафед-Дара в Таджикистане
    Портал в Таджикистан

    В Таджикистане заработал национальный туристический портал – он доступен на трех языках: таджикском, русском и английском.

  • Вертолеты Ми-35
    Мне бы в небо

    Узбекистан приобрел у России 12 вертолетов Ми-35 для военно-воздушных сил страны - поставки начнутся в следующем году.

  • Дача взятки бизнесмену
    Закачалось кресло

    Владельцы крупнейшего мясокомбината Балтии вынуждены подтвердить подозрения против руководителей предприятия, под ударом - министр экономики Эстонии.

  • Международные игры Санта-Клаусов проходят в Норвегии
    Я только учусь!

    Министерство культуры открыло в Цхинвале школу Дедов Морозов – профессии новогодних волшебников будут обучать специалисты ведомства.

  • Корабли в Каспийском море, фото из архива
    "Статусное" море

    В Москве проходит внеочередное заседание Специальной рабочей группы пяти прикаспийских государств по разработке правового статуса Каспийского моря.

  • Коньяк
    Ну, за справедливость!

    В Армении установят пошлины на импорт коньяка – сейчас пошлиной облагается только производство этого алкогольного напитка.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Установлении побратимских связей между Сухумом и шотландским Килмарноком
Абхазия в Шотландии, Шотландия в Абхазии
Рауль Хаджимба оценил работу по приему цитрусов у населения компанией Абхазпродэкспорт
Подмога крестьянам: Хаджимба назвал преимущества госзаготовки агропродукции
Университеты России
Проект Лучшие вузы России: выбери свой

Соцсети

Sputnikabkhazia