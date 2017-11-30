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Операции по счетам будут приостановлены для не получивших новый ИНН

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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На основании постановления Кабинета Министров Абхазии от 6 июня 2017 года физические и юридические лица должны заменить бланки Идентификационного номера налогоплательщика (ИНН) до 30 ноября 2017 года включительно.

СУХУМ, 30 ноя – Sputnik, Бадри Есиава. Банки Абхазии должны будут приостановить операции по счетам налогоплательщиков, которые не успели заменить бланки ИНН до 30 ноября 2017 года, сообщил корреспонденту Sputnik министр по налогам и сборам Абхазии Адгур Курмазия в четверг 30 ноября.

"Сегодня последний срок по замене ИНН, согласно постановлению Кабинета Министров Абхазии. Предприниматели могут поменять ИНН в неограниченные сроки, но у них уже будут действовать ограничения в банковской системе, казначействе и таможне. Банк вынужден будет приостановить операции по счетам, так как они будут считаться не состоящими на налоговом учете", — проинформировал Курмазия.

Он добавил, что во вторник 28 ноября Министерство по налогам и сборам выдало все бланки без задержек, но в последние два дня ноября в разы увеличился поток людей, стремящихся успеть заменить ИНН.

"Знаю, что в эти дни у нас "завал", но ничего страшного в этом нет. Завтра мы подведем итоги и в понедельник огласим реальные цифры", — сказал министр.

После 30 ноября будут проблемы: налоговики Абхазии о замене свидетельства ИНН
© Sputnik. Зафас Гамгия, Сария Кварацхелия
После 30 ноября будут проблемы: налоговики Абхазии о замене свидетельства ИНН

По его мнению, такая резкая нагрузка в работе связана с привычкой жителей Абхазии откладывать дела на последний момент. Курмазия уточнил, что на замену бланков ИНН отводится до трех дней, и предположил, что из-за неспешности некоторых налогоплательщиков у них могут возникнуть временные проблемы с банковскими перечислениями, получением денежных средств или же по платежам от казначейства.

Министр не исключает возможности большого количества обращений и в декабре 2017 года, после того как налогоплательщики узнают об ограничениях, вызванных опозданием с заменой ИНН.

"Большой объем налогоплательщиков в Сухуме. В процесс включен центральный аппарат, чтобы не было задержек", — уточнил Даур Курмазия.

О необходимости замены бланков ИНН предпринимателями до 30 ноября 2017 года сообщил Sputnik Абхазия пресс-секретарь Министерства по налогам и сборам республики Георгий Габуния в октябре 2017 года.

Начальник управления информатизации Министерства по налогам и сборам Абхазии Тимур Кубрава проинформировал, что смысл всей этой деятельности заключается в том, что в Абхазии до сегодняшнего дня не был приведен в порядок реестр налогоплательщиков. Изменится и формат ИНН.

"Из семизначного он превратился в восьмизначный. Также поменяли смысловую нагрузку внутри бланка. Еще внедряются дополнительные индификаторы, в виде кода причины установки на учет. В связи с этим всем существующим организациям и предприятиям приходится менять свое свидетельство о постановке на налоговый учет", — рассказал Кубрава.

Постановление "Об утверждении порядка постановки на налоговый учет юридических и индивидуальных предпринимателей" было принято Кабинетом Министров Абхазии 6 июня 2017 года.




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