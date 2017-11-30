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Беспилотный летательный аппарат (БПЛА)

Беспилотники ЮВО налетали в небе Абхазии свыше 20 тыс км

© Sputnik. Alexei Danichev
В Абхазии
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Боевая подготовка военнослужащих ЮВО проводилась на полигонах "Цабал", "Нагвалоу" в Абхазии и полигоне "Майкопский" в Адыгее, сообщил Sputnik начальник пресс-службы ЮВО полковник Вадим Астафьев в четверг 30 ноября.

СУХУМ, 30 ноя – Sputnik. Более 300 часов и свыше 20 тысяч километров преодолели беспилотники ЮВО за лето 2017 года, сообщил Sputnik начальник пресс-службы ЮВО полковник Вадим Астафьев в четверг 30 ноября.

"За истекший летний период обучения общий налет беспилотных летательных аппаратов (БЛА) российской военной базы Южного военного округа в Абхазии составил более 300 часов, преодолев при этом расстояние свыше 20 тысяч километров", — проинформировал Астафьев.

В ходе боевой подготовки, говорится в сообщении, на полигонах "Цабал" и "Нагвалоу" в Абхазии, а также полигоне "Майкопский" в Адыгее БЛА активно применялись на различных тактических и командно-штабных учениях для ведения разведки, корректирования огня артиллерийских и танковых подразделений, а также оценки эффективности поражения целей.

Саперы инженерных войск.
© Sputnik. Саид Царнаев
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Беспилотники также были применены для контроля состояния специальных объектов, сопровождения колонн автомобильной и бронетанковой военной техники базы.

"Современные комплексы беспилотных летательных аппаратов — "Орлан", "Застава" и "Гранат", стоящие на вооружении военной базы, применялись как днем, так и ночью в различных климатических условиях. Летательные аппараты оснащены современными инфракрасными фото- и видео модулями, с помощью которых возможно обнаружение хорошо замаскированных целей даже в темное время суток", — сообщил начальник пресс-службы.

В завершении летнего периода обучения военнослужащие подразделений БЛА военной базы успешно сдали экзамены по применению летательных аппаратов при выполнении поставленных задач.




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