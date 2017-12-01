Осенний марафон: чем "очей очарованье" запомнится в Абхазии

В первый день зимы редакция Sputnik Абхазия решила вспомнить, чем запомнилась осень 2017 года, какие значимые политические, культурные и спортивные события произошли в республике.

Sputnik, Амра Амичба.

Праздничный и радостный

Начало и конец сентября ознаменовались триумфальными выступлениями участников от Абхазии Леона Капба и Милены Тачулия в международном проекта "Ты супер! Танцы".

Первый же выход 13-летнего Леона был настолько зажигательным, что члены жюри проекта не могли усидеть на месте и танцевали вместе с ним. Поддержать Леона и посмотреть его выступление очамчырцы дружно собрались в городском Доме культуры.

PR НТВ Леон Капба на шоу "Ты супер! Танцы"

30 сентября — День Победы в Отечественной войне народа Абхазии ознаменовался и первым триумфом 14-летней Милены Тачулия. Признание жюри ей принес абхазский танец "У родника".

Новый учебный год начался в Абхазии с небольшой задержкой — 4 сентября, а 1 сентября в стране был выходным по случаю мусульманского праздника Курбан-байрам.

После капитального ремонта в новом учебном году для 600 учащихся открыла двери школа №3 имени Воронова в Сухуме.

В Пицунде прошел юбилейный V фестиваль "Органные вечера в Пицунде", где в течение недели выступали лучшие абхазские, российские и европейские органисты.

© Sputnik. Органные вечера в Пицунде

Молодежный театр открыл новый сезон постановкой "Абхазы мы, абхазы" 15 сентября, а 19 сентября открыл 87-й театральный сезон Абхазский госдрамтеатр спектаклем по мотивам первой абхазской драмы "", написанной Самсоном Чанба в 1920 году.

© Sputnik / Томас Тхайцук Постановка "Махаджиры" по одноименной пьесе С.Чанба

День освобождения Сухума и 24-ю годовщину Победы отметили в республике в конце сентября. На празднование приехали зарубежные делегации, в том числе из Южной Осетии и ПМР. Торжества в Абхазию посетил президент Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский. В рамках этого визита Абхазией и Приднестровьем были подписаны межгосударственные документы.

© Sputnik / Томас Тхайцук Визит президента ПМР Вадима Красносельского в Абхазию

Насыщенный

Деловой, культурный, спортивный – так можно охарактеризовать октябрь.

"Послы доброй воли Абхазии" Тенгиз Тарба, Кан Тания, Эдгар Гвазава, Илона Ардзинба, Камма Гопия и Валерия Адлейба 2 октября направили руководству ЮНЕСКО и "Послам доброй воли ООН" видеообращение с призывом не игнорировать проблему сохранения древнейших христианских храмов, расположенных на территории Абхазии. Позже стало известно, что депутаты Европарламента отреагировали на обращение абхазских "послов".

Ежегодный праздник урожая Лыхнашта был как всегда красочным и вкусным для многочисленных участников, среди которых были как жители Абхазии, так и гости республики. Кстати, в этом году его провели немного раньше и окрестили иначе – праздником вина.

© Sputnik / Томас Тхайцук Праздник урожая прошел на поляне Лыхнашта

Предприятия-производители сельскохозяйственной продукции, представляющие Абхазию, приняли участие в XIХ Международной агропромышленной выставке "Золотая осень 2017" в Москве. Одна из пяти золотых наград, которые завоевала абхазская продукция на выставке, впервые досталась абхазскому меду.

К 60-летию легендарного футболиста Виталия Дараселия был восстановлен памятник в Очамчыре. В память о Заслуженном мастере спорта СССР, уроженце Очамчыры в Сухуме прошел товарищеский матч между ФК "Эрцаху" и "Сборной Абхазии". На памятные мероприятия приехали сын, мать и другие члены семьи Виталия Дараселия.

Именно в октябре впервые в Абхазии прошли два крупных спортивных мероприятия — это Кубок Евразии по плаванию на открытой воде и триатлон. Организаторы с абхазской стороны решили также провести забег, который назвали "Сухумский октябрь". Желающих стать участниками соревнований по плаванию, триатлону и в забеге оказалось немало. Сухумскую набережную и прибрежное море 14 и 15 октября заполонили "настроенные на спорт" взрослые и дети.

© Sputnik / Томас Тхайцук Триатлон в Сухуме

Абхазский государственный камерный оркестр выступил с гастролями в Москве с 20 по 23 октября и представил зрителям четыре разные программы. Заслуженный артист Абхазии, художественный руководитель и дирижер оркестра Давид Терзян назвал гастроли камерного оркестра в Москве беспрецедентным событием. А восторженные комментарии зрителей и полные залы на всех концертах подтвердили профессиональный уровень камерного оркестра из Абхазии.

© Sputnik. Лев Рыжков Государственный оркестр в Москве

VIII Абхазо-российский деловой форум, который прошел в Сухуме 27 октября, собрал около 500 участников – экспертов, политиков, ученых. Как отмечали организаторы с абхазской и российской сторон, нынешний форум от предыдущих отличался стремлением к практическим результатам, на нем обсуждались конкретные вопросы развития экономики Абхазии. В рамках форума замминистра экономического развития Российской Федерации Дмитрий Пристансков вместе с абхазскими чиновниками побывали на предприятиях, которые были запущены по программе кредитования малого и среднего бизнеса.

© Sputnik / Томас Тхайцук VIII Абхазо-российский деловой форум

В конце октября впервые в Абхазии с первым благотворительным визитом побывала победительница конкурсов "Мисс России" и "Мисс Мира" Ксения Сухинова, которая 25 сентября пополнила ряды благотворительного движения "Послы доброй воли Абхазии".

© Фото: фонд "Послы доброй воли Абхазии" Победительница конкурсов "Мисс России" и "Мисс Мира" Ксения Сухинова вступила в ряды благотворительного движения "Послы доброй воли Абхазии"

Театрально-официально-модный

Последний месяц осени отметился высокими политическими и деловыми визитами.

Впервые Абхазию посетил президент Республики Науру Барон Вака. Он провел ряд официальных встреч с руководством страны. Также не обошлось без традиционной для всех высокопоставленных гостей прогулки по набережной Сухума.

© Sputnik / Томас Тхайцук Встреча президента Абхазии Рауля Хаджимба с президентом Науру Бароном Вака

Президент Абхазии Рауль Хаджимба ненадолго покинул республику и с 26 по 27 ноября нанес визит в Южную Осетию и Северную Осетию.

© Sputnik. Наталья Айриян Приезд Рауля Хаджимба в Южную Осетию

Министр по делам Северного Кавказа проинспектировал объекты, строящиеся за счет финансовых средств России в рамках Инвестиционной программы социально-экономического развития Абхазии.

© Sputnik. Бадрак Авидзба Визит Льва Кузнецова в АГУ

В 2017 году Русский драматический театр имени Фазиля Искандера был включен в программу Министерства культуры России "Большие гастроли", в рамках которой прошли взаимные гастроли театров России и Абхазии.

Санкт-Петербургский театр "Мастерская" представил абхазским зрителям детский спектакль "Том Сойер" по одноименному роману Марка Твена и "Записки юного врача" по произведению Михаила Булгакова. Позже с гастролями в Пятигорск и Элисту отправилась труппа РУСДРАМа с двумя спектаклями: "Ревизор" и "Братец Кролик и Братец Лис".

© Sputnik / Илона Хварцкия Спектакль "Братец Кролик & Братец Лис" в РУСДРАМе

Абхазский дизайнер Расида Лакоба стала "Дизайнером года" по версии журнала Glamour. В 2017 году многие голливудские звезды красовались в платьях дизайнера — Дженнифер Лопес, Кэти Перри, Алессандра Амбросио. Победительница проекта "Ты супер!" Валерия Адлейба также блистала в платье от бренда Rasario на финале конкурса в Кремле.

dni.ru Расида Лакоба

Неожиданным для жителей прибрежной части Абхазии стал ноябрьский снег. Температура воздуха опустилась до отметок, сравнимых разве что с самыми холодными днями зимы в республике.

А закончилась осень пожаром в супермаркете "Сухум". Предварительная причина пожара — замыкание электропроводки. В борьбе с огнем были задействованы пожарно-спасательные отряды Сухума и Гулрыпшского района, пожар тушили более 30 сотрудников МЧС. Общая площадь возгорания составила свыше 200 квадратных метров.