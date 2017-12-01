Малоимущим семьям выделят до Нового года 30 квартир в Очамчыре

Всего на балансе администрации Очамчырского района было 60 квартир, почти половина из них уже обрела хозяев, жилье выделяется по решению комиссии.

СУХУМ, 1 дек – Sputnik, Амра Амичба. До Нового года еще 30 квартир в Очамчыре выделят малоимущим семьям, сообщил корреспонденту Sputnik замглавы района Славик Кучуберия.

"Уже выделено 22 квартиры. Есть двух-, трехкомнатные, однокомнатные, — сказал он. — А заявлений лежит двести с лишним. На то, что осталось, тоже бумаги собраны, комиссия будет".

Замглавы района Славик Кучуберия уточнил, на каких условиях выдаются квартиры.

"Мы отдаем в этом году квартиры по договору, в следующем году в такое время, если квартиры не будут отремонтированы хотя бы частично, двери и окна не поставлены, мы у них отбираем эти квартиры. Квартиры выдаются без права перепродажи. Через год будет видно, действительно ли человек там хочет жить. Если начали ремонт, выдаем уже ордер на квартиру, человек становится собственником", — отметил он.

Начальник жилищно-коммунального управления администрации Михаил Агрба отметил, что на комиссии при администрации рассматриваются заявления тех, кто больше нуждается.

"У кого погибли родители, троим выдали, также троим инвалидам нашей войны, трем многодетным семьям. Из Сирии женщине с детьми — Екатерине Сорокиной. Она сама уроженка Очамчыры, вышла замуж за сирийца, а когда началась война в Сирии, вернулась с детьми в Абхазию, но ей негде жить. Трехкомнатную квартиру выделили. Пока живет у кого-то в Сухуме, там дети ходят в школу", — сказал Михаил Агрба.

Он рассказал, что также выделены три дома добровольцам из Южной Осетии, Кабардино-Балкарии и других регионов России.

"Дома с крышей, правда, чтобы сразу въехать и жить в них — нет возможности, — заметил он. – Помогаем также молодым семьям. Например, в семье три-четыре взрослых сына, обзаводятся семьями, с детьми уже все не могут вместе жить, возможности у отца нет купить каждому дом, и таким выдаем", — перечислил начальник ЖКХ.

Старший лейтенант Рамин Кация из села Адзюбжа пять лет работает в очамчырской милиции. Окончил школу милиции в 2013 году. По его словам, решил продолжить династию. 28-летний Рамин уже обзавелся семей, у него двое детей, супруга Хатуна Тарнава сейчас не работает, так как в декретном отпуске по уходу за младшим ребенком. Молодой семье выделили трехкомнатную квартиру.

"Каждый день езжу из деревни на работу. Как старший сын, должен уйти со своей семьей отдельно жить. Самому сложно было бы купить квартиру. Администрация пошла навстречу. Постараюсь сделать ремонт в течение года", — заверил Рамин Кация.

Житель Маркулы 23-летний Алхас Гуния сотрудник патрульно-постовой службы тоже подал документы на жилье. Замглавы района принял, объяснив, что бумаги отправит на последнюю комиссию, где и будет вынесено решение о том, кому выделять оставшиеся квартиры.