15:40 01 Декабря 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 14°C
Прямой эфир
Поиск
Новое жилье

Малоимущим семьям выделят до Нового года 30 квартир в Очамчыре

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
Получить короткую ссылку
37450

Всего на балансе администрации Очамчырского района было 60 квартир, почти половина из них уже обрела хозяев, жилье выделяется по решению комиссии.

СУХУМ, 1 дек – Sputnik, Амра Амичба. До Нового года еще 30 квартир в Очамчыре выделят малоимущим семьям, сообщил корреспонденту Sputnik замглавы района Славик Кучуберия.

"Уже выделено 22 квартиры. Есть двух-, трехкомнатные, однокомнатные, — сказал он. — А заявлений лежит двести с лишним. На то, что осталось, тоже бумаги собраны, комиссия будет".

Замглавы района Славик Кучуберия уточнил, на каких условиях выдаются квартиры.

"Мы отдаем в этом году квартиры по договору, в следующем году в такое время, если квартиры не будут отремонтированы хотя бы частично, двери и окна не поставлены, мы у них отбираем эти квартиры. Квартиры выдаются без права перепродажи. Через год будет видно, действительно ли человек там хочет жить. Если начали ремонт, выдаем уже ордер на квартиру, человек становится собственником", — отметил он.

Начальник жилищно-коммунального управления администрации Михаил Агрба отметил, что на комиссии при администрации рассматриваются заявления тех, кто больше нуждается.

Дом
CC0
Квартирный вопрос в Абхазии: "контрасты" рынка недвижимости

"У кого погибли родители, троим выдали, также троим инвалидам нашей войны, трем многодетным семьям. Из Сирии женщине с детьми — Екатерине Сорокиной. Она сама уроженка Очамчыры, вышла замуж за сирийца, а когда началась война в Сирии, вернулась с детьми в Абхазию, но ей негде жить. Трехкомнатную квартиру выделили. Пока живет у кого-то в Сухуме, там дети ходят в школу", — сказал Михаил Агрба.

Он рассказал, что также выделены три дома добровольцам из Южной Осетии, Кабардино-Балкарии и других регионов России.

"Дома с крышей, правда, чтобы сразу въехать и жить в них — нет возможности, — заметил он. – Помогаем также молодым семьям. Например, в семье три-четыре взрослых сына, обзаводятся семьями, с детьми уже все не могут вместе жить, возможности у отца нет купить каждому дом, и таким выдаем", — перечислил начальник ЖКХ.

Старший лейтенант Рамин Кация из села Адзюбжа пять лет работает в очамчырской милиции. Окончил школу милиции в 2013 году. По его словам, решил продолжить династию. 28-летний Рамин уже обзавелся семей, у него двое детей, супруга Хатуна Тарнава сейчас не работает, так как в декретном отпуске по уходу за младшим ребенком. Молодой семье выделили трехкомнатную квартиру.

"Каждый день езжу из деревни на работу. Как старший сын, должен уйти со своей семьей отдельно жить. Самому сложно было бы купить квартиру. Администрация пошла навстречу. Постараюсь сделать ремонт в течение года", — заверил Рамин Кация.

Житель Маркулы 23-летний Алхас Гуния сотрудник патрульно-постовой службы тоже подал документы на жилье. Замглавы района принял, объяснив, что бумаги отправит на последнюю комиссию, где и будет вынесено решение о том, кому выделять оставшиеся квартиры.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Как создавалось Национальное Телевидение
    Первый национальный

    Первый национальный телеканал "Осетия-Ирыстон" начал вещание по спутниковой связи 24 часа в сутки 7 дней в неделю.

  • Срубаемое дерево, фото из архива
    Пустить на уголь

    Проверки Минэкологии помогли найти лиц, незаконно вырубавших ценные породы деревьев в азербайджанских лесах и перерабатывавших их в древесный уголь.

  • Вино
    Винные реки

    Винные заводы Армении посещает почти 120 тысяч туристов в год, экспорт напитка за рубеж растет, основной покупатель – Россия.

  • Маленький гражданин Казахстана с флагом страны
    День президента

    Казахстанцы шестой год подряд отмечают День Первого Президента страны – почему праздник в честь Нурсултана Назарбаева установили в начале зимы?

  • Взрывчатка. Архивное фото
    "Взрывной" Кыргызстан

    В Кыргызстане будут производить взрывчатку – строительство завода уже завершено, ведутся переговоры о сертификации продукции.

  • Грибы лисички
    Ядерный гриб

    Партия белорусских грибов, загрязненных цезием-137, обнаружена во Франции – их могли собрать в зоне, пострадавшей от Чернобыльской аварии.

  • Как создавалось Национальное Телевидение
    Первый национальный

    Первый национальный телеканал "Осетия-Ирыстон" начал вещание по спутниковой связи 24 часа в сутки 7 дней в неделю.

  • Срубаемое дерево, фото из архива
    Пустить на уголь

    Проверки Минэкологии помогли найти лиц, незаконно вырубавших ценные породы деревьев в азербайджанских лесах и перерабатывавших их в древесный уголь.

  • Вино
    Винные реки

    Винные заводы Армении посещает почти 120 тысяч туристов в год, экспорт напитка за рубеж растет, основной покупатель – Россия.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Леон Капба
Осень в Абхазии: события и люди
Mercedes-Benz представила суперкар Project One
Компания Mercedes-Benz представила суперкар Project One
Университеты России
Проект Лучшие вузы России: выбери свой

Соцсети

Sputnikabkhazia