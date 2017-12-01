Зрители не отпускали: второй дуэтный концерт Piano Duo

Композиции Баха, Штрауса, Сен-Санса, Глюка и многих других представителей классической музыки прозвучали на втором дуэтном концерте Piano Duo в Абхазской государственной филармонии имени Раждена Гумба 30 ноября.

Сария Кварацхелия, Sputnik

Второй дуэтный концерт Piano Duo Заслуженной артистки Абхазии Нинель Бжания и пианистки Гулизы Авидзба стал одним из самых ожидаемых событий ноября для абхазской публики. После первого выступления фортепианного дуэта в 2016 году зрители с нетерпением ждали очередного. И в этот раз классическая игра Piano Duo собрала полный зал Абхазской государственной филармонии имени Раждена Гумба.

В этом году послушать классическую музыку в исполнении настоящих мастеров съехались в столицу со всей республики.

"Я приехала из Гудауты. Уже второй раз слушаю замечательное исполнение Нинель Бжания и Гулизы Авидзба, — признается зрительница Ирина из Гудауты. – После первого концерта в прошлом году была сильно впечатлена. В этом году следила за афишей, когда же будет концерт. Насколько знаю, будет что-то новое".

Очередной дуэтный концерт Piano Duo действительно, как ранее и обещалось, состоял из новой программы – произведений классических и современных авторов.

© Sputnik / Томас Тхайцук Дуэтный концерт Piano Duo в Абхазской Государственной филармонии имени Рождена Гумба

"Мы представим новую программу нашего дуэта. В основном программа состоит из жанра танцевальной музыки времен барокко, классики, романтизма и произведений современных авторов, среди которых латиноамериканские композиторы. Конечно, мы не могли не отметить наших абхазских композиторов", — призналась до концерта в интервью на радио Sputnik Заслуженная артистка Абхазии Нинель Бжания.

В очередном выступлении приняли участие музыканты из симфонического оркестра Республики Адыгея, так как многие произведения из репертуара рассчитаны на большой состав музыкантов.

© Sputnik / Томас Тхайцук Дуэтный концерт Piano Duo в Абхазской Государственной филармонии имени Рождена Гумба

От Кармена к Орфею

Концерт начался с легкой на восприятие композиции Пабло де Сарасате "Carmen Fantasy" и продолжился музыкой Глюка из "Орфея и Эвредики".

Публика в полной тишине и сосредоточенности внимала нежную, полную особого поэтического настроения "Мелодию флейты" Глюка. Многие, закрыв глаза, наслаждались легким исполнением фортепианного дуэта и симфонического оркестра.

"Это очень тонкая и полная нежности музыка. Я сама увлекаюсь античными мифами. Хорошо знакома с мифом об Орфее и Эвридике, хорошо знакома с музыкой Глюка к одноименной опере. Очень радует, что в новый репертуар дуэта вошла такая великая композиция", — со счастливой улыбкой отметила молодая зрительница, которая предпочла остаться анонимной.

Продолжилось выступление музыкой современного латиноамериканского композитора Артуро Маркеса "Дансон №2". Зажигательные мотивы развеселили зрителей, которые в такт музыке качались на месте. Кстати говоря, композиция Маркеса впервые прозвучала в Абхазии.

Завершился концерт "Ноктюрном" Арно Бабаджаняна. Однако публика и не думала расходиться.

— Зрители не хотят расходиться?! – то ли вопросом, то ли восклицанием произносит ведущая Эсма Джения.

После продолжительных "нет" из зала Нинель Бжания и Гулиза Авидзба снова садятся за рояли и напоследок исполняют зажигательную "Лезгинку" армянского композитора Арама Хачатуряна.

После выступления корреспонденту Sputnik удалось поговорить с Заслуженной артисткой Абхазии Нинель Бжания.

© Sputnik / Томас Тхайцук Дуэтный концерт Piano Duo в Абхазской Государственной филармонии имени Рождена Гумба

"Этот концерт был гораздо сложнее, потому что мы должны были сделать все, чтобы не разочаровать публику, чтобы этот концерт был еще интереснее, еще лучше, чем в прошлом году. Я думаю, что это удалось. Конечно, я сейчас испытываю самые лучшие чувства", — призналась она.

Нинель Бжания призналась, что дуэт уже готовит новую концертную программу.