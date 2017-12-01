Зрители не отпускали: второй дуэтный концерт Piano Duo

Сария Кварацхелия, Sputnik
Второй дуэтный концерт Piano Duo Заслуженной артистки Абхазии Нинель Бжания и пианистки Гулизы Авидзба стал одним из самых ожидаемых событий ноября для абхазской публики. После первого выступления фортепианного дуэта в 2016 году зрители с нетерпением ждали очередного. И в этот раз классическая игра Piano Duo собрала полный зал Абхазской государственной филармонии имени Раждена Гумба.
В этом году послушать классическую музыку в исполнении настоящих мастеров съехались в столицу со всей республики.
"Я приехала из Гудауты. Уже второй раз слушаю замечательное исполнение Нинель Бжания и Гулизы Авидзба, — признается зрительница Ирина из Гудауты. – После первого концерта в прошлом году была сильно впечатлена. В этом году следила за афишей, когда же будет концерт. Насколько знаю, будет что-то новое".
Очередной дуэтный концерт Piano Duo действительно, как ранее и обещалось, состоял из новой программы – произведений классических и современных авторов.
"Мы представим новую программу нашего дуэта. В основном программа состоит из жанра танцевальной музыки времен барокко, классики, романтизма и произведений современных авторов, среди которых латиноамериканские композиторы. Конечно, мы не могли не отметить наших абхазских композиторов", — призналась до концерта в интервью на радио Sputnik Заслуженная артистка Абхазии Нинель Бжания.
В очередном выступлении приняли участие музыканты из симфонического оркестра Республики Адыгея, так как многие произведения из репертуара рассчитаны на большой состав музыкантов.
От Кармена к Орфею
Концерт начался с легкой на восприятие композиции Пабло де Сарасате "Carmen Fantasy" и продолжился музыкой Глюка из "Орфея и Эвредики".
Публика в полной тишине и сосредоточенности внимала нежную, полную особого поэтического настроения "Мелодию флейты" Глюка. Многие, закрыв глаза, наслаждались легким исполнением фортепианного дуэта и симфонического оркестра.
"Это очень тонкая и полная нежности музыка. Я сама увлекаюсь античными мифами. Хорошо знакома с мифом об Орфее и Эвридике, хорошо знакома с музыкой Глюка к одноименной опере. Очень радует, что в новый репертуар дуэта вошла такая великая композиция", — со счастливой улыбкой отметила молодая зрительница, которая предпочла остаться анонимной.
Продолжилось выступление музыкой современного латиноамериканского композитора Артуро Маркеса "Дансон №2". Зажигательные мотивы развеселили зрителей, которые в такт музыке качались на месте. Кстати говоря, композиция Маркеса впервые прозвучала в Абхазии.
Завершился концерт "Ноктюрном" Арно Бабаджаняна. Однако публика и не думала расходиться.
— Зрители не хотят расходиться?! – то ли вопросом, то ли восклицанием произносит ведущая Эсма Джения.
После продолжительных "нет" из зала Нинель Бжания и Гулиза Авидзба снова садятся за рояли и напоследок исполняют зажигательную "Лезгинку" армянского композитора Арама Хачатуряна.
После выступления корреспонденту Sputnik удалось поговорить с Заслуженной артисткой Абхазии Нинель Бжания.
"Этот концерт был гораздо сложнее, потому что мы должны были сделать все, чтобы не разочаровать публику, чтобы этот концерт был еще интереснее, еще лучше, чем в прошлом году. Я думаю, что это удалось. Конечно, я сейчас испытываю самые лучшие чувства", — призналась она.
Нинель Бжания призналась, что дуэт уже готовит новую концертную программу.