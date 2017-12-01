Дольше и холоднее: прогноз на зиму 2018 года

Начальник отдела Гидрометеорологии Госкомитета Абхазии по экологии и охране природы Амир Цушба рассказал корреспонденту Sputnik о том, какой будет зима 2018 года и какие "сюрпризы" она готовит для жителей республики.

Sputnik, Бадри Есиава.

Снег к Новому году

Начальник отдела Гидрометеорологии Госкомитета Абхазии по экологии и охране природы Амир Цушба отметил, что метеорологи страны ведут непрерывное наблюдение за состоянием погоды и фиксируют фактические результаты исследований. Исходя из этих данных, синоптики Абхазии прогнозируют понижение температуры воздуха в сравнении с зимой 2016-2017 годов.

"С 2014 по 2017 год мы наблюдаем тенденцию понижения температуры воздуха в декабре и январе от одного до двух градусов. Например, если в прошлом году минимальная температура в декабре была зафиксирована на отметке —5˚С, то в этом году может быть —6˚С или —7˚С", — прогнозирует главный синоптик Абхазии.

Цушба подчеркнул, что такая погода ожидается на побережье республики, а в предгорных районах и горах температура может опуститься от —10˚С до —25˚С. Синоптик поспешил успокоить, что такая тенденция ежегодного понижения температуры циклична и ни в коем случае не говорит о том, что через лет десять Абхазию будут атаковать непривычные для нее морозы.

"О многолетнем режиме погоды судят в течение пяти лет. То есть в течение пятилетки температура может понижаться, а в последующие годы повышаться. Погода сама себя балансирует", — рассказал Цушба.

Жители Абхазии могут надеяться на выпадение снега в преддверии Нового года, поделился Цушба, но каким будет снежный покров, и как долго он будет радовать глаз, синоптики точно сказать не могут.

© Sputnik. Илона Хварцкия Очень белый и запредельно близкий: снег подбирается к побережью Абхазии

"Зима нынешнего сезона практически не будет отличаться от зимы прошлого года. Единственное, она может стать немного продолжительнее. Допустим, если в прошлом году устойчивый снег лежал около пяти дней, то в этом году, может быть, на пару дней дольше", — поделился прогнозом вероятных капризов погоды Амир Цушба.

Он опроверг слухи о том, что зима 2017-2018 года будет одной из самых суровых за всю историю страны, так как географическое расположение Абхазии, близость к Черному морю и горам помогает сохранять умеренную и стабильную температуру. Рекордной минусовой температуры ожидать не стоит, подчеркнул он.

По словам синоптика, устойчивый покров из снега может сформироваться в Абхазии, если температура морской воды будет ниже +9˚С, что вряд ли.

Узнать погоду

На "вооружении" синоптиков Абхазии находится автоматизированная станция, которая расположена на территории Гидрофизического института и принадлежит Институту экологии. С этой станции в отдел Гидрометеорологии Госкомитета Абхазии по экологии и охране природы поступает информация о фактической погоде. Помимо этого, добавил Амир Цушба, данные о погоде поступают из пяти станций погранвойск Российской Федерации.

"Эти станции распределены по черноморскому побережью Абхазии от Цандрипша и до села Печора Галского района. У нас есть еще одна своя станция в Гагре, которая, к сожалению, не автоматизирована. В основном наблюдения ведутся советскими методами. С будущего года планируется приобретение станций аналогичных тем, что принадлежат российским пограничникам", — поделился Цушба.

Синоптик с сожалением отметил, что в предгорных районах Абхазии нет ни одной метеорологической станции, что усложняет задачу в получении фактических данных о погоде в стране.

В прогнозировании погоды от одних суток до пяти, добавил Цушба, также используются карты по передвижению осадков и изменению температуры, предоставляемые Северокавказским управлением гидрометеостанции.