Гогуа о новой ассоциации: мост между НКО и правительством

СУХУМ, 1 дек – Sputnik, Амра Амичба. "Ассоциация некоммерческих организаций Абхазии" будет мостом между правительством и некоммерческими организациями республики, сказал на пресс-конференции председатель Ассоциации Сенер Гогуа.

"За последние годы ни у одной неправительственной организации нет контакта с правительством. Есть работа благотворительных фондов, кто-то занимается здравоохранением, образованием, инвестициями. А есть профильные министерства по этим же направлениям, которые работают в государстве. А между нами никакой связи. Чем мы занимаемся, они не знают, чем они нас могут поддержать, мы не знаем. Нам нужен был такой мост, который может регулировать эти отношения, чтобы в будущем лучше наладить отношения и больший результат получить", — отметил Гогуа.

Он пояснил, что по мировой практике многие проекты, которые начали некоммерческие организации, когда-то должно продолжить государство.

"Мы вечно не можем такие проекты вести, финансовых ресурсов в организациях нет", — сказал Сенер Гогуа.

По его словам, в Абхазии в послевоенный период с 1994 года, когда у государства не было возможностей развиваться одновременно во всех сферах направлениях, роль неправительственных некоммерческих организаций была важной.

"Например, в направлении внешней политики. Само собой некоммерческая организация ею заниматься не может. Но у каждой некоммерческой организации есть свои связи. Учитывая нашу политическую ситуацию, неправительственные организации могут сделать много чего полезного. Что я имею в виду? Мы же знаем, что во многих странах наши делегации не принимают на официальном уровне в связи с непризнанностью. Для этого есть неправительственные организации, которые могут найти партнеров для общих задач, чтобы работать вместе, наладить какие-то отношения. Понятно, что признания мы все хотим. Но до признания этими странами давайте наладим экономические, гуманитарные, культурные, образовательные, спортивные связи с этими странами. После развития этих отношений реальнее получить желанное признание", — сказал он.

В Минюсте Абхазии зарегистрировано около ста некоммерческих организаций, активно работающих порядка 25, заметил Гогуа на пресс-конференции. Он отметил, что и между самими неправительственными организациями нет координации действий и проектов.

"У нас одна цель и задача – поддержать и развивать наше общество и государство. Участники некоммерческих организаций являются патриотами, не ожидая каких-то должностей и финансовой поддержки правительства, своими возможностями и связями помогают своему народу. Лучше и более святого для меня не может быть, — заверил Гогуа. — Когда в обществе обсуждается вопрос, нужны ли неправительственные некоммерческие организации в государстве, значит, не знают мировую практику. Не видят работу, которая сделана с 1994 года, или мы плохо рассказываем о себе. С сегодняшнего дня есть эта Ассоциация, чтобы информировать наше общество и друг друга о работе неправительственного сектора", — подчеркнул Сенер Гогуа.

По мнению председателя общественной организации "Деловые женщины Абхазии" Юлии Гумба, объединившись, некоммерческие организации принесут больше пользы.

"И вести работу будут более прозрачно. Это один из верных шагов в развитии нормального демократического общества, какое хотим у себя в стране видеть", — сказала она.

Содиректор Абхазского общественного фонд развития "Амшра" Аида Ладария отметила, что от уровня развития гражданского общества зависит и уровень развития государства.

"Когда страна развивается так, что все три сектора — государственный, коммерческий и гражданский — работают в согласии и взаимодействии, потому что у всех общая цель – благополучие страны, тогда, конечно, больше будет результат. Несмотря на то, что Абхазия не такая большая страна, у нас достаточное количество организаций на душу населения. Это особенность гражданского общества Абхазии. И каждая некоммерческая организация нашла свою нишу, старается охватить широкий спектр общественного запроса", — уверена Ладария.

В качестве примера она привела работу Абхазского общественного фонд развития "Амшра".

"Попечительский совет состоит из одного человека, который дает свои личные деньги на проекты. Он очень не любит, когда называется его имя, но это реальность, которая есть. И это один из ответов на упрек нашего общества в том, что у нас есть богатые абхазы, почему они не помогают. Беслан Агрба – ответ на этот вопрос. Абхазский общественный фонд развития "Амшра" с 2009 года поддержал порядка 65 проектов, — заметила Аида Ладария. — У гражданского сектора большое будущее, некоммерческие организации заполняют ниши, в которых по той или иной причине не может помогать государство".

Одним из первых мероприятий "Ассоциации некоммерческих организаций Абхазии" будет организация встречи правительства и некоммерческих организаций для большего информирования друг друга о предстоящих проектах и для совместной работы по конкретным направлениям. В феврале планируется провести гражданский форум.

Тринадцать некоммерческих организаций стали учредителями "Ассоциации некоммерческих организаций Абхазии": "Международный фонд Апсны", движение "Матери Абхазии За Мир и Социальную Справедливость", КБФ "Ашана", Центр гуманитарных программ, Союз промышленников и предпринимателей Абхазии, БФ "Детский Фонд Абхазии", Объединение независимых художников Абхазии "Апсны-Арт", Сухумский Дом юношества, Деловые женщины Абхазии, "Ассоциация родителей детей-инвалидов", БФ "Абхазский общественный фонд развития", Благотворительное движение "Послы доброй воли Абхазии", Ассоциация Инва-содействие".

А накануне в Ассоциацию приняли образовательный центр "Мир без насилия".