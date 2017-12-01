1 декабря 1992 года: Россия призывает положить конец войне

Хроника Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов в проекте Sputnik Абхазия "413 дней", который стартовал 14 августа 2017 года.

"Вооруженный конфликт в Абхазии продолжается. Растет число жертв. На грани полной остановки находится экономическая жизнь, парализовано движение по транспортным магистралям. В сложившихся условиях правительство Российской Федерации призывает участников

конфликта к немедленному, полному, безоговорочному прекращению огня и разведению вооруженных формирований", – говорится в обращении правительства Российской Федерации к руководству Грузии и Абхазии.

Россия готова принять участие в миротворческих силах в зоне конфликта, способствовать привлечению к процессу мирного урегулирования международных наблюдателей. Правительство Российской Федерации будет продолжать оказывать гуманитарную помощь

пострадавшему в зоне конфликта населению продовольствием, медикаментами, одеждой и другим необходимым, содействовать в восстановлении экономики. Россия не может оставаться равнодушной к беде соседних народов, отмечено в обращении.

"Мы предлагаем сторонам договориться о переходном, своего рода охладительном периоде, в ходе которого можно было бы цивилизованно и спокойно продолжить обсуждение мер доверия на основе итогового документа московской встречи (3 сентября 1992 года). Со своей

стороны Российская Федерация готова и впредь играть роль добросовестного и беспристрастного посредника в споре между грузинской и абхазской сторонами, способствовать переговорам между ними на любом уровне и в любое время", – написано в архивном документе.