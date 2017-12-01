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Сухумский вокзал

Замглавы АЖД: надежды на восстановление Сухумского вокзала нет

© Sputnik / Илона Хварцкия
В Абхазии
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Сухумский железнодорожный вокзал был открыт 66 лет назад, 1 декабря 1951 года.

СУХУМ, 1 дек – Sputnik, Бадрак Авидзба. Надежды на восстановление Сухумского железнодорожного вокзала нет, сказал в интервью Sputnik Абхазия заместитель руководителя РУП "Абхазская железная дорога" Игорь Маргания.

"Надежда умирает последней, но я ее не вижу, вокзал находится в удручающем состоянии, и никаких перспектив, к сожалению, не видно. Чтобы восстановить вокзал, необходимы капитальные вложения", — отметил заместитель АЖД.

"Абхазская железная дорога" не обладает средствами для приведения в порядок вокзала, а тем временем состояние здания со временем ухудшается, заметил он.

"И у государства пока нет свободных средств, чтобы восстановить Сухумский вокзал. Это ворота, лицо страны, люди в первую очередь видят вокзал, приезжая сюда", — подчеркнул Игорь Маргания.

Кровля здания отсутствует, что приводит к постепенному разрушению стен вокзала, говорит он.

"Все стены намокают, они обшиты известняком, добытым в свое время в карьере села Яштуха, это легкий известняк, поэтому он подвержен разрушению", — сказал Маргания.

Из плюсов Сухумского вокзала Министерство путей сообщения СССР в книге "Новые вокзалы" (1957 год) отмечало, что его зал ожидания для пригородных пассажиров изолирован от зала для пассажиров дальнего следования и имеет отдельные кассы. А несколько выходов на перрон тогда считались новаторством и были рекомендованы при строительстве подобных зданий в других городах Советского Союза.

Железнодорожный вокзал в Сухуме был разрушен во время грузино-абхазской войны. Движение поездов тогда полностью прекратилось, а само здание использовалось как склад боеприпасов. Полноценное движение восстановилось только в 2004 году. Зимой Сухумский вокзал принимает поезд из Москвы раз в четыре дня, летом — по два состава в день из Москвы, Санкт-Петербурга, Белгорода и Воронежа. Пассажирский поток сильно разнится в зависимости от месяца.




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