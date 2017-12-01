Топурия: бесплатную диагностику на гепатит и ВИЧ прошли 281 человек

Ко Всемирному дню борьбы со СПИДом, который отмечается 1 декабря, Республиканский кожвендиспансер и Центр СПИД провел акцию по бесплатной экспресс-диагностике на гепатиты В, С, ВИЧ-инфекцию и инфекции, передающиеся половым путем.

СУХУМ, 1 дек – Sputnik, Бадрак Авидзба. За три дня проведения бесплатной диагностики на гепатит B, C ВИЧ-инфекцию прошли 281 человек. Об этом корреспонденту Sputnik сообщила главврач Республиканского кожвендиспансера и Центра СПИД Натела Топурия.

"Люди приезжали на обследование со всей республики, даже из отдаленных районов. Наша машина стояла с 9.00 до 15.00, возрастная категория была разной — от 18 до 60 лет. Это говорит о том, что разная категория населения были информированы и приняли участие в акции", — добавила она.

Помимо бесплатной диагностики организаторы акции рассказывали о ВИЧ-инфекции людям и как себя обезопасить от нее.

© Sputnik. Амичба Амра Узнать за 20 минут: врачи в мобильной лаборатории проводят диагностику ВИЧ

"В ходе акции мы выявили людей с гепатитом B и C, но количество мы сказать не можем, потому, что для подтверждения диагноза нужно провести дополнительное обследование, так как мы провели обследование по экспресс методике, достоверность которой 70%, но для того, чтобы поставить окончательный диагноз конечно нужно до обследоваться", — подчеркнула Нателла Топурия.

По ее словам, экспресс-анализ также выявил людей с ВИЧ-инфекцией, но и они должны пройти дополнительные проверки, для подтверждения своего диагноза.

"Обследование делается для профилактики заболеваний, чтобы люди знали что если что-то выявляется, то они уже будут вести себя осторожно в семье и в обществе", — говорит она.

Люди которые хотят сдать анализы на ВИЧ-инфекцию могут это сделать только в столице в единственном в республике Центре СПИД, но анализы на гепатит можно сдавать и в других районах страны.

В течение пяти лет выявляют от 80 до ста человек инфицированных ВИЧ в год. По ее словам в республике нет динамики на повышение количества вновь заболевающих ВИЧ-инфекцией. Топурия сказала, что в Центре СПИД лечение проходят около 450 человек.