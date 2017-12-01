Абхазский союз туризма провел анализ ошибок в сфере туризма

Экспертная сессия на тему "Туристический сезон 2017 – работа над ошибками" при участии представителей туриндустрии Абхазии, российских экспертов и членов "Абхазского союза туризма" прошла в Сухуме в пятницу 1 декабря.

Есиава Бадри, Sputnik.

Определение ошибок

Экспертную сессию, которая в течение двух дней должна будет определить причины провала туристического сезона 2017 года в Абхазии и предложить конкретные пути решения проблем в этой отрасли, организовал "Абхазский союз туризма". По словам президента этого союза Анны Калягиной, прошедший летний сезон выдался для страны сложным, что говорит об уязвимости этой отрасли Абхазии.

"Очень сложным для нас оказался 2017 год, и по сложившейся экономической ситуации в общем, и из-за наших внутренних проблем. Потом, как снежный ком, на нас посыпалось все остальное. Этот год показал, насколько мы уязвимы и зависимы от различных факторов", — отметила Калягина.

Она подчеркнула, что современные реалии требуют готовности к жесткой конкуренции в битве за туриста и заблаговременной подготовки к летнему сезону.

Экспертом по туризму на встрече выступили приглашенные из России председатель экспертного сообщества агентства инновационного развития регионов РФ и вице-президент Фонда поддержки социально-экономического развития территории Елена Чурина.

В своей речи Чурина не скрывала своего трепетного отношения к Абхазии, восхищения ее природой и историей, которую она изучала на протяжении нескольких месяцев. Российский эксперт призналась, что ради этой встречи она покинула венчурный форум в Сочи и, по ее мнению, Абхазия стоит того.

Основными проблемами в туристической отрасли республики Елена Чурина назвала отсутствие удобных логистических связей с Россией, отсутствие авиа и морского сообщения, низкий уровень сервиса, сложности в пересечении государственной границы, в необходимости обучения профессиональных специалистов. Большое внимание эксперт уделила негативному имиджу Абхазии в интернете.

"Если вы обратили внимание, вас мощнейшим образом "затролили" в сети. Огромная команда "троллей" это отработала. Понятно, кто и зачем это делает, и я не понимаю, почему ваши службы и министерства это не отслеживают", — сказала Елена Чурина и добавила, что "троллей" надо "убивать".

Она уверена, что одной природой туриста не удержать, такой подход приводит к падению потока гостей в ту или иную страну. С учетом природы Абхазии, национальной кухни и многих других факторов, турист в Абхазии должен чувствовать себя самым счастливым человеком в мире, считает Чурина.

"Мне есть с чем сравнить и мне непонятно, почему вы так плохо с этим справляетесь. Почему при таком колоссальном богатстве, такой доброте и гостеприимстве, щедрой внешней и внутренней природе не делаете подарок всем людям планеты. Вы уникальны, поверьте. Я обязательно напишу путеводитель по Абхазии, даже если мне никто в этом не поможет", — сказала теплые слова о Стране Души Чурина.

Не ориентироваться только на Россию, но и попытаться привлечь туристов из других стран, таких как Китай и Индия с миллиардными населениями, посоветовала эксперт.

Реклама — "двигатель" Абхазии

Директор одной из сухумских гостиниц Лев Павлов пожаловался на отсутствие диалога между предпринимателями, работающими в туристической отрасли и государством, недостаточной помощи. Он также отметил, что республике не хватает рекламы и своего уникального бренда.

"Я семь лет в области туризма, все эти годы я пытаюсь сделать так, чтобы о нас узнали. Я не раз задавал вопрос, на чем мы выстраиваем туризм, и получал ответ, что пока ни на чем. Давайте создадим бренд абхазского гостеприимства. Сегодня мы живем только за счет моря", — с сожалением отметил Павлов.

Елена Клименко — представитель нескольких гостиничных комплексов в Гагре — рассказала, что у нее 14-летний стаж работы в области туризма в России, а в Абхазию она переехала меньше года назад. Елена призналась, что из-за негативного образа Абхазии в глазах иностранцев, долго не могла решиться принять предложение о работе в республике.

"Я два года думала прежде, чем принять предложение. Мне действительно было страшно. Такой негативный стереотип об Абхазии на самом деле есть, но проблемы, зачастую, везде одни и те же. Многие эти проблемы должны регулироваться именно властью", — считает Клименко.

Предприниматель Арлан Какубава с гордостью поделился, что в Восточной Абхазии, несмотря на спад турпотока по стране в целом, наблюдает увеличения количества гостей в летний период.

"У нас и в прошлом, и в этом году увеличился в три-четыре раза поток туристов. При этом я не вижу со стороны государства никаких конкретных шагов помощи туризму. Мы кормим государство и пусть оно хотя бы два шага навстречу сделает. Хорошо, что создан "Абхазский союз туризма" и его надо расширять", — сказал Какубава.

Определив основные проблемы в сфере туризма Абхазии, участникам экспертной сессии раздали анкеты, в которых в ходе второй встречи, они должны будут выразить свою точку зрения на то, как эти проблемы могут быть решены.