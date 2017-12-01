Ассоциация женщин Абхазии: есть вопиющие факты домашнего насилия

Сария Кварацхелия, Sputnik

В рамках Всемирной акции "16 дней активных действий против насилия над женщинами и детьми" Ассоциация женщин Абхазии провела ряд встреч с общественностью, юристами и депутатами.

На очередную встречу, которая прошла в СДЮ Сухума, пришли юристы, депутаты и работники Кризисного центра, отчетом которых и открылось заседание.

По словам психолога Еланы Кортуа, за полгода работы в кризисный центр Сухума поступило семь заявлений.

"Это только обращения к психологу с просьбой помочь, а к юристу обратилось гораздо больше людей, — поясняет психолог. – Но несмотря на наличие фактов насилия, невозможно вести статистику, потому что правоохранительные органы не хотят с нами сотрудничать".

Домашнее насилие имеет место чаще всего в тех семьях, где мужчина злоупотребляет алкоголем или наркотиками.

"Но есть случаи, когда мужчина просто психически не здоров. Но, конечно, никто никогда его на адекватность не проверял и даже не собирается проверить", — отметила Кортуа.

По ее мнению, подход к решению проблемы домашнего насилия должен быть комплексным. И, в первую очередь, нужно принять закон.

"Если не будет поддержки со стороны правоохранительных органов, со стороны власти, то серьезных продвижений в решении проблемы не будет. До сих пор имеют место вопиющие факты насилия, которые кончаются смертельным исходом. Но конкретных шагов не было сделано, потому что нет закона", — заявила Кортуа.

Один из участников круглого не согласился с тем, что в Абхазии есть проблема домашнего насилия.

Public Domain Алена Кувичко: в Абхазии домашнее насилие считается семейным делом

"Есть ситуация, но это не проблема, как вы здесь об этом говорите", — противопоставил свое мнение он.

Однако участники круглого стола категорически не согласились с его мнением и привели вопиющие примеры насилия сексуального характера, физического, экономического насилия.

"Есть факты сексуального насилия над детьми, физического насилия над женщинами. Как уже было сказано, только к психологу обращались семь человек. К юристу же обращается намного больше людей. А многие случаи просто замалчиваются, так как женщины, в силу ряда причин, предпочитают никому не говорить о том, что ее избивает муж", — ответила психолог Кортуа.

Чаще всего, как рассказала юрист Кризисного центра Майя Широкова, женщина замалчивает факты насилия из-за того, что чувствует свою социальную незащищенность.

"Многие могут взять и сразу "отрубить" – подать на развод и кончить с проблемой, а многие думают, что будет, если разведется с мужем. Чувствует, что материально не осилит воспитание детей, и так далее", — констатирует Широкова.

Юрист Олег Папаскири, который также присутствовал на круглом столе, по просьбе Ассоциации женщин Абхазии провел анализ проблемы домашнего насилия в Абхазии и сравнил ситуацию в республике с другими странами.

"Многие страны принимают закон о домашнем насилии, который определяет политику государства в отношении этой проблемы. В Абхазии никогда такого закона не было и даже не планируется. Но отсутствие закона не означает отсутствие проблемы, — сказал Папаскири. – Есть разные формы насилия: экономическое, эмоциональное, физическое, психологическое. Читая множество статей, я понял, что даже лишение здорового сна – это тоже есть насилие".

© Sputnik / Томас Тхайцук Закрытая тема: 16 дней против насилия над женщинами и детьми

В добавок к словам Папаскири, председатель Ассоциации женщин Абхазии Нателла Акаба сказала, что три года назад Ассоциацией и юристом был подготовлен закон о домашнем насилии. Однако депутаты прошлого созыва отклонили закон под предлогом, что в Абхазии есть Апсуара, которое выше закона.

"Депутаты ответили: зачем нам этот закон, когда у нас есть Апсуара", — процитировала Акаба депутатов прошлого созыва.

Несмотря на это, Ассоциация женщин Абхазии не отчаивается и готовит новый законопроект о домашнем насилии.

"В ходе опроса выяснилось, что среди депутатского корпуса есть наши единомышленники и мы будем работать с ними и дальше. Надеюсь, правительство обратит внимание на проблему и все-таки примет закон о домашнем насилии", — отметила председатель Ассоциации женщин Абхазии.

Всемирная акция "16 дней активных действий против насилия над женщинами и детьми", которая проходит и в Абхазии, завершится 10 декабря.