Эксперт о форуме "Кавказ в контексте глобализации": ничего нового

СУХУМ, 2 дек — Sputnik. Абхазская инициатива проведения форума "Кавказ в контексте глобализации" с участием экспертов из регионов Северного Кавказа России вызывает вопросы, считает старший научный сотрудник центра проблем изучения Кавказа МГИМО Николай Силаев.

© Sputnik / Илона Хварцкия Международный Кавказский клуб создали в Сухуме

"А чему сегодня Абхазия хочет научить эти регионы, каким именно опытом она готова делиться на этих заседаниях и встречах? Сегодня у Республики есть множество своих нерешенных пока проблем: экономика развивается очень медленно, привлечение инвестиций идет трудно, есть очевидные сложности с высоким уровнем преступности, с теневой экономикой и неспособностью собрать налоги", — сказал эксперт.

По словам организаторов, главной целью форума было обсуждение и выработка механизмов укрепления общего для Абхазии и российского Северного Кавказа культурно-информационного и гуманитарного пространства.

"Что же касается культурной общности и исторических связей между Абхазией и Северным Кавказом, то их развитие совершенно не требует проведения громких политических мероприятий в Сухуме. Множество культурных событий проходит в России, и представителей Абхазии всегда приглашают на эти площадки. "Кавказ в контексте глобализации" не добавил в этом плане ничего нового", — заключил кавказовед Николай Силаев.

Форум "Кавказ в контексте глобализации" прошел в Сухуме 17 ноября. В форуме приняли участие представители научного, экспертного и аналитического сообщества России и Абхазии, а также деятели культуры, образования, представители политических кругов и бизнеса.

По итогам было принято решения о создании новой коммуникационной площадки — Международного Кавказского клуба, одна из целей которого заключается в содействии интеграционным процессам на Кавказе и укреплении мира в регионе.