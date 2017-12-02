Эксперт о форуме "Кавказ в контексте глобализации": ничего нового

СУХУМ, 2 дек — Sputnik. Абхазская инициатива проведения форума "Кавказ в контексте глобализации" с участием экспертов из регионов Северного Кавказа России вызывает вопросы, считает старший научный сотрудник центра проблем изучения Кавказа МГИМО Николай Силаев.
"А чему сегодня Абхазия хочет научить эти регионы, каким именно опытом она готова делиться на этих заседаниях и встречах? Сегодня у Республики есть множество своих нерешенных пока проблем: экономика развивается очень медленно, привлечение инвестиций идет трудно, есть очевидные сложности с высоким уровнем преступности, с теневой экономикой и неспособностью собрать налоги", — сказал эксперт.
По словам организаторов, главной целью форума было обсуждение и выработка механизмов укрепления общего для Абхазии и российского Северного Кавказа культурно-информационного и гуманитарного пространства.
"Что же касается культурной общности и исторических связей между Абхазией и Северным Кавказом, то их развитие совершенно не требует проведения громких политических мероприятий в Сухуме. Множество культурных событий проходит в России, и представителей Абхазии всегда приглашают на эти площадки. "Кавказ в контексте глобализации" не добавил в этом плане ничего нового", — заключил кавказовед Николай Силаев.
Форум "Кавказ в контексте глобализации" прошел в Сухуме 17 ноября. В форуме приняли участие представители научного, экспертного и аналитического сообщества России и Абхазии, а также деятели культуры, образования, представители политических кругов и бизнеса.
По итогам было принято решения о создании новой коммуникационной площадки — Международного Кавказского клуба, одна из целей которого заключается в содействии интеграционным процессам на Кавказе и укреплении мира в регионе.