Поджог автомобиля совершен в Очамчыре

Поджог автомобиля в Очамчыре произошел примерно в 6:30 утра в субботу 2 декабря.

СУХУМ, 2 дек — Sputnik, Бадри Есиава. Автомобиль жительницы Очамчыры Нино Рухая подожгли у ее дома утром в субботу 2 декабря, сообщил корреспонденту Sputnik заместитель главы Очамчырского района Славик Кучуберия.

"Автомобиль супруги замначальника Очамчырской милиции Дато Шкерия подожгли примерно в 6:30 утра. Облили бензином и подожгли. Сейчас здесь находятся сотрудники МВД Абхазии, отделов милиции Галского, Ткуарчалского и Очамчырского районов. Работают", — рассказал Кучуберия.

По словам заместителя главы Очамчырского района, пожарная служба успела вовремя приехать на место происшествия и потушить автомобиль. Сгорела только передняя часть транспорта.

© Фото: предоставлено Славиком Кучуберия Соженный автомобиль Нино Рухая

О том, что могло стать мотивом, и кем был совершен поджог, добавил Кучуберия, пока неизвестно.