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Военная присяга

Военнослужащие Абхазии присягнули родине в Сухуме

© Sputnik. Бадри Есиава
В Абхазии
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После принятия присяги личный состав учебного центра был распределен по воинским частям и отдельным подразделениям Минобороны республики.

СУХУМ, 2 дек – Sputnik, Бадри Есиава. Военную присягу приняли 58 солдат абхазской армии в Министерстве обороны Республики Абхазия в субботу 2 декабря.

"Товарищи солдаты, сегодня в торжественной обстановке вы приняли военную присягу на верность своей родине. Надо быть достойным этих слов, никогда их не забывать. В следующем году вы будете представлять свои части и подразделения на военном параде в честь 25-летия победы в Отечественной войне народа Абхазии. Желаю вам всего хорошего и доброго", — обратился к солдатам первый заместитель Министра обороны Абхазии Беслан Цвижба.

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С поздравительной речью выступил отец одного из присягнувших на верность родине солдат, который сказал, что на протяжении столетий сыны Абхазии стояли на защите своей страны и нарушать эту традицию не должен никто.

Военнослужащий Ренат Пачулия поделился, что подготовка к присяге проходила в течение двух недель, а перед этим все солдаты прошли курс молодого бойца. Он признался, что испытывает чувства гордости и радости.

"Сейчас я чувствую радость и гордость за то, что буду служить своей родине. В будущем планирую связать свою жизнь с военным делом. Наверное, после службы пойду работать в СГБ или президентскую охрану. Хочу проверить себя, свои возможности", — сказал Пачулия.

Не могла сдержать слез мать Вадима Соломко, который поклялся честно и доблестно служить Абхазии. Мзия Соломко надеется на то, что армия поможет ее сыну повзрослеть и выработать в нем чувство ответственности.

"Я очень рада, что мой сын пошел в армию. Во-первых, он возмужает, а во-вторых, будет чувствовать ответственность за свою родину. Его отец инвалид войны, брат погиб на войне и армия для него не пустой звук. С самого детства его привлекала армейская жизнь и военное дело", — со слезами на глазах поделилась Соломко.

По приказу Министра обороны Республики Абхазия Мираба Кишмария от 1 декабря 2017 года, личный состав учебного центра был распределен по воинским частям и отдельным подразделениям Минобороны республики.




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