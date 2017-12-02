Право "не дуть": что грозит в Абхазии водителям за отказ от алкотестера

Александр из Сухума: Законно ли требование сотрудника ДПС, что называется "дунуть в трубочку", если алкотестер не оборудован этой самой одноразовой трубочкой?

© Sputnik. Бадрак Авидзба ГАИ Абхазии предложила лишать водителей прав на полгода за наркотики

Бадри Есиава, Sputnik Абхазия: как рассказал Начальник ОГАИ УВД Сухума Териел Габелия, подобные действия сотрудника ДПС незаконны.

"Если трубочка распакована, то водитель имеет право отказаться дуть в алкотестер. Такая методика проверки незаконна. Водитель, в принципе, может отказаться дуть в трубочку, но он будет обязан проследовать с сотрудником правоохранительных органов в лабораторию наркодеспансера для прохождения освидетельствования", — сказал Габелия.

Он добавил, что за отказ сдать мочу или кровь в лаборатории наркодеспансера водитель автомобиля может подвергнуться аресту сроком на 15 суток по решению суда.

"Если гражданин отказался пройти необходимую процедуру в лаборатории, то лаборант обязан написать об этом. Этот документ направляется в суд, где принимается решение", — отметил начальник УВД Сухума.

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