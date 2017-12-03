Погода на понедельник в Абхазии: облачно, без осадков

СУХУМ, 3 дек — Sputnik. Отдел Гидрометеорологии Госкомитета Республики Абхазия по экологии и охране природы сообщает, что в понедельник 4 декабря ожидается переменная облачность, без осадков.
Атмосферное давление повышенное, 766 миллиметров ртутного столба, будет понижаться.
Ветер переменный, 3-5 метров в секунду.
Температура воздуха ночью +8˚С +13˚С, днем +16˚С +21˚С.
Температура морской воды +14˚С.
Волнение морской воды умеренное, силой в два балла.
Относительная влажность воздуха 60-80%.
В столице республики температура воздуха ночью +11˚С днем +19˚С.