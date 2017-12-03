23:21 03 Декабря 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 9°C
Прямой эфир
Поиск
Погода

Погода на понедельник в Абхазии: облачно, без осадков

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
Получить короткую ссылку
Темы:
Погода в Абхазии (539)
2510

По сообщению отдела Гидрометеорологии Госкомитета Республики Абхазия по экологии и охране природы, в понедельник территория Черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием выноса тепла с юга.

СУХУМ, 3 дек — Sputnik. Отдел Гидрометеорологии Госкомитета Республики Абхазия по экологии и охране природы сообщает, что в понедельник 4 декабря ожидается переменная облачность, без осадков.

Атмосферное давление повышенное, 766 миллиметров ртутного столба, будет понижаться.    

Ветер переменный, 3-5 метров в секунду. 

Температура воздуха ночью +8˚С +13˚С, днем +16˚С +21˚С.

Температура морской воды +14˚С.

Волнение морской воды умеренное, силой в два балла.

Относительная влажность воздуха 60-80%.

В столице республики температура воздуха ночью +11˚С  днем +19˚С.

Темы:
Погода в Абхазии (539)



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Георгий Тибилов - серебряный призер Кубка мира по греко-римской борьбе среди юниоров
    Осетинское серебро

    Осетинский борец взял серебро Кубка мира среди юниоров в составе российской сборной по греко-римской борьбе в Тегеране

  • Мужчина курит сигарету, фото из архива
    У нас не курят!

    Парламент запретил азербайджанцам курить на остановках, в барах, ресторанах и других местах, кроме специально отведенных.

  • Международный аэропорт имени Ататюрка
    Нелетный настрой

    "Турецкие авиалинии" не собираются летать в Армению, заявил посол Турции в Азербайджане, сообщения об этом не соответствуют действительности.

  • Модель демонстрирует одежду из экипировки Олимпийской команды и casual-коллекции бренда ZASPORT в Москве
    Олимпийский допуск

    Латвийские спортивные журналисты и комментаторы выступили против запрета на участие российской сборной в Олимпийских играх-2018.

  • Алексей Гривач
    За счет соседей

    После отказа ЕС оказать финансовую поддержку Клайпедскому терминалу СПГ, власти Литвы надеются, что соседние страны будут закупать газ у них, считает эксперт.

  • Парламент заседание
    Внебюджетные миллионы

    Парламент Молдовы обсуждает проект бюджета республики на 2018 год - Минфин "скрыл" от депутатов почти 100 миллионов леев.

  • Военные учения, архивное фото
    Зима близко

    На 201-й российской военной базе, дислоцированной в Таджикистане, начинаются тактические учения и боевые стрельбы в зимних условиях.

  • Плодоовощная ярмарка в Ташкенте
    Сам себя обделил

    В Совете Федерации России заявили, что Узбекистан лишает себя 60% российского рынка плодоовощной продукции, отдавая преференции ритейлерам.

  • Внеочередные учебные военные сборы в Эстонии
    Эстонский "Ураган"

    В Эстонии начались совместные военные учения "Ураган" с участием тысячи добровольцев, полицейских и представителей соседней Латвии.

  • Георгий Тибилов - серебряный призер Кубка мира по греко-римской борьбе среди юниоров
    Осетинское серебро

    Осетинский борец взял серебро Кубка мира среди юниоров в составе российской сборной по греко-римской борьбе в Тегеране

  • Мужчина курит сигарету, фото из архива
    У нас не курят!

    Парламент запретил азербайджанцам курить на остановках, в барах, ресторанах и других местах, кроме специально отведенных.

  • Международный аэропорт имени Ататюрка
    Нелетный настрой

    "Турецкие авиалинии" не собираются летать в Армению, заявил посол Турции в Азербайджане, сообщения об этом не соответствуют действительности.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Президент РФ В. Путин принял участие в финальной жеребьёвке ЧМ по футболу ФИФА 2018 в России
Лучшие снимки уходящей недели
Собаки-клоны в Якутии
Собаки-клоны готовятся к холоду и службе в исправительных учреждениях Сибири
Чума нашего времени: что надо знать о СПИДе
СПИД: чума нашего времени

Соцсети

Sputnikabkhazia