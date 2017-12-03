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3 декабря 1992 года: потерь среди абхазских партизан нет

© Фото: из архива Музея Боевой Славы
В Абхазии
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Темы:
"413 дней" (114)
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Хроника Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов в проекте Sputnik Абхазия "413 дней", который стартовал 14 августа 2017 года.

Из оперативной сводки Министерства обороны Республики Абхазия от 3 декабря 1992 года.

Направление Эшера-Сухум

По всему фронту шла артиллерийская перестрелка. Огнем артиллеристов Вооруженных Сил Республики Абхазия уничтожены две огневые точки противника, в том числе зенитно-пулеметная установка.

Направление Очамчыра-Ткуарчал

Подтянув до десяти единиц бронетехники, живую силу до семисот солдат и офицеров, при поддержке авиации, противник с утра 3 декабря предпринял попытку выбить партизан с занятых ими позиций у села Тамш. Встречным плотным огнем подразделения грузинских войск были остановлены. При этом партизаны захватили один танк, подбили два БМП противника. Вчера же в 9:00 противник перешел в атаку и в районе села Кындыг. Однако и здесь ответным огнем враг был отброшен. У партизан потерь нет.

Sputnik Абхазия расскажет все об Отечественной войне народа Абхазии в ежедневной рубрике "413 дней". Официальные документы, свидетельства очевидцев, воспоминания ветеранов, письма и дневники свидетелей слушайте на радио и читайте на сайте Sputnik Абхазия.

Темы:
"413 дней" (114)



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