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Зрительный зал драмтеатра. Архивное фото.

Культурные события Абхазии на неделю: в Сухуме спектакли, в Гале концерт

© Sputnik. Илона Хварцкия
В Абхазии
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Информационное агентство и радио Sputnik Абхазия предлагает еженедельную афишу проводимых в Абхазии театральных представлений, филармонических и эстрадных концертов, выставок, киносеансов и других культурных событий.

Амра Амичба, Sputnik

Афиша культурных событий Абхазии с 4 по 10 декабря.

Сухум

В Государственном русском театре драмы имени Фазиля Искандера 5 декабря в 19:00 часов зрителям снова покажут премьерный спектакль 37-го театрального сезона "Ревизор". Спектаклю в постановке российского режиссера Андрея Тимошенко всего пара месяцев, но "Ревизор" РУСДРАМа уже успел побывать на гастролях в Элисте и Пятигорске, где удостоился самых лестных отзывов.

Абхазский государственный молодежный театр на предстоящей неделе 7 декабря покажет спектакль "Человек и джентльмен" по произведению итальянского комедиографа Эдуардо де Филиппо. Абхазы и итальянцы схожи по темпераменту, говорят многие. Зрители спектакля смогут наблюдать страсти, разгорающиеся в итальянском городке, куда приезжает труппа бродячих артистов. Они жарят кильку в гостиничных номерах, носят сало в карманах и постоянно попадают в нелепые ситуации. Начало спектакля Абхазского молодежного театра в 18:30 на сцене Абхазского драматического театра имени Самсона Чанба.

А 8 декабря снова ждет своих зрителей РУСДРАМ на полюбившийся многим спектакль "Пять вечеров" по пьесе Володина. Масштабные декорации Виталия Кецба, интересные режиссерские решения Антона Киселюса, проникновенная игра буквально всех актеров, в главных и эпизодических ролях, уже на протяжении долгого времени не оставляет равнодушным никого. Начало спектакля в 19:00 часов.

Гагра

В Доме культуры Гагры 5 декабря в 14:00 пройдет памятное мероприятие, посвященное юбилею Народного артиста Абхазии Томаса Кокоскир. Исполнителю легендарной главной роли Хаджарата Кяхба в фильме "Белый башлык" Томасу Кокоскир 22 июля исполнилось бы 75 лет. Кокоскир был участником Отечественной войны народа Абхазии, командиром роты. Трагически погиб 20 января 1994 года при исполнении военных обязанностей в городе Гал. В Доме культуры города Гагра открыт барельеф с изображением народного артиста Республики Абхазия, певца-баритона, известного киноактера Томаса Кокоскир.

Гал

В Доме культуры города Гал 4 декабря в 15:30 пройдет отчетный концерт музыкальных школ района, а 10 декабря в 16:00 – сольный концерт детского хореографического ансамбля "Абырфын".

В нашей афише культурных событий Абхазии вы найдете самые свежие новости культуры и искусства республики, включая информацию о концертах, фестивалях, театральных спектаклях и многих других культурных событиях. Следите за нашим календарем культурных событий и держите руку на пульсе культурной жизни Абхазии.




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