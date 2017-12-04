Тепло в дом: как выбрать "правильный" электрообогреватель

О том, какие электрические обогреватели продаются в Абхазии и каким из них покупатели отдают предпочтение, читайте в материале Sputnik Абхазия.

Бадрак Авидзба, Sputnik

Приход зимы всегда ставит перед людьми задачу обеспечить в доме тепло. Жители сел решают эту задачу традиционным способом, многие заготавливают дрова еще летом, чтобы до зимы они высохли и хорошо горели, потрескивая в печке или камине. Однако не все так расторопны, нередки случаи, когда жители рубят дрова уже с наступлением холодов, как говорится "пока гром не грянет…".

Чем согреться?

Если с сельчанами все предельно понятно, жителям городов приходится сложнее. Перед ними стоит задача не какое дерево лучше выбрать для топки, а определиться с покупкой эффективного, безопасного, надежного и, разумеется, недорогого электрического устройства. Несмотря на все отличия сельчан от городских жителей, многих связывает одна черта, люди откладывают покупку до наступления холодов.

О том, какие приборы пользуются наибольшей популярностью в Абхазии, рассказала маркетолог одного из крупных торговых домов Абхазии Елена Храпцова. В Абхазии нет центральной системы отопления или природного газа. Вся надежда на электричество.

Наиболее популярны среди покупателей масляные и конвекторные обогреватели.

"Разница между ними состоит в том, что конвекторные выпускают горячий воздух вверх, а в масляных внутри запаяно масло, в каждой модели определенный объем, там оно циркулирует, нагревается и соответственно теплоотдача тоже очень хорошая", — объяснила Храпцова.

Почему не тепловые пушки

Среди способов обогрева домов или других помещений наименее популярны тепловые пушки, говорит маркетолог.

"Есть самый дешевый вид обогревателей – это тепловые пушки, но как показала практика, они берут много электричества, а обогревают очень плохо, поэтому мы перестали их возить", — отмечает она.

В покупательском рейтинге лидируют масляные и конвекторные обогреватели, отметила Храпцова.

"Среди этих двух видов лучше все же покупают масляные, хотя по характеристикам это практически одно и то же, что и конвекторные, и КПД у них одинаковый, но почему-то масляные берут лучше", — подчеркнула маркетолог.

О сплит-системах и электрокаминах

Эксперт скептически относится к использованию в условиях Абхазии сплит-систем и электрокаминов.

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"Мы пока не привозили электрокамины в Абхазию. Во-первых, я думаю, что это дорогое удовольствие, это еще и открытый элемент накаливания, это более опасно, чем использование других приборов. Мы возим то, что оптимально для нашего рынка, для среднего кошелька, так скажем", — отмечает Храпцова.

Стабильность работы устройств для обогрева помещений зависит от качества и надежности энергоснабжения, а оно в республике пока оставляет желать лучшего.

"Все-таки бытовой технике нужно стабильные 220 вольт, у нас это огромная проблема, нагревательный прибор не может вытянуть нужное напряжение. В этом смысле масляные и конвекторные обогреватели более устойчивые. А сплит-систему с нашим электричеством вы просто можете загубить, эта техника более капризная, поэтому быстро может выйти из строя", — уверена маркетолог.

Есть еще один вид обогревателей – сенсорные. Они не очень распространены в Абхазии и требуют особых условий эксплуатации. О некоторых характеристиках сенсорных обогревателей рассказал предприниматель.

"Сенсорный обогреватель очень плоский, внутри стоят тонкие тэны, когда они нагреваются, если туда попадет холодная вода, может произойти взрыв. Такой обогреватель должен висеть на стене, и к нему нельзя прикасаться", — рассказал предприниматель Даур Тарба, много лет занимающийся реализацией электротехники.

По его мнению, конвекторные обогреватели превосходят другие приборы.

"Конвекторные потребляют не так много электроэнергии, внутри них стоят сухие тэны и датчики. При нагреве до 60-70 градусов, обогреватели автоматически выключаются, что делает их безопасными", — считает Тарба.

Безопасное использование

Елена Храпцова отмечает, что любым электронагревательным прибором необходимо пользоваться, соблюдая технику безопасности.

"На приборах нарисованы специальные значки. Обогреватели нельзя завешивать, а наши люди, к сожалению, говорят, что вот, повесим вещь на сушку и будем смотреть, но это очень опасно, у нас пожары случаются периодически. Производителем не предусмотрено, что на обогревателях можно сушить вещи", — подчеркивает маркетолог.

Кроме того, использовать электрические обогреватели можно только в случае исправной электропроводки в доме, иначе высокая нагрузка может ее повредить, и тогда возможен пожар.