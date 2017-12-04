Джемовый рай в Араду

О том, как изготавливают джем из разных цитрусовых и фруктов на минифабрике в Очамчырском районе, куда экспортируют продукцию и для кого на производстве проводят экскурсии, в материале дежурного по району корреспондента Sputnik.

Амра Амичба, Sputnik.

"Сладкий" характер и формула успеха

Не только окружение влияет на характер человека, но и то, чем он занимается. Побывав на фабрике в Араду, я сделала вывод: джем вырабатывает "сладкий" характер. Иначе не объяснишь приветливость и улыбчивость буквально каждого работника джемовой фабрики, начиная от грузчика до главного технолога. В такой атмосфере, признаюсь, и корреспонденту легче работается и как "по маслу", или в данном случае "по джему", пишется материал.

Построенная за счет Инвестиционной программы поддержки крупного и среднего предпринимательства в Абхазии фабрика по переработке фруктов "Абхазские сады" торжественно была открыта в Очамчыре 15 ноября 2016 года участниками VII Абхазо-российского делового форума "От стратегии к истории успеха".

© Sputnik. Амра Амичба Главный технолог Игорь Вардая

Свою формулу успеха абхазская джемовая фабрика вывела за два года. Ежемесячно объемы производимой на фабрике продукции наращивалась. На первых порах баночки с джемом "Абхазские сады" поставлялись на местный рынок. Месяц назад первую партию отправили в Россию.

"Две фуры отправили в Москву. 81 тысячи банок цитрусового микса – это джемы из лимона, мандарина, апельсина, грейпфрута, — сказал главный технолог предприятия Игорь Вардая. — Третья фура должна уйти до Нового года с джемами из киви и фейхоа. 40 960 банок готово на отгрузку".

Весь ассортимент готовой продукции хранится тут же на предприятии в складском помещении. Упакованные в отдельные лотки "вкусные" баночки ждут своей отгрузки. Технолог показал, что на каждом стоит шрих-код, и даже на лотках по правилам требуются приклеить такие коды.

© Sputnik / Томас Тхайцук Козаев: абхазский джем будут поставлять на Северный Кавказ

"На границе, когда оформляем груз, смотрят на верхней части упаковки, так как брутто считается, должен быть штрих-код."

По словам Вардая, на сегодняшний день самое большое джемовое производство в Абхазии именно в селе Араду.

"В прошлом году около 600 тысяч банок разных видов джема изготовили и всю продукцию реализовали на местном рынке, в Абхазии", — отмечает он.

Фирма "Абхазские сады" первая, которая договорилась с дистрибьютором о поставках продукции и на российский рынок.

"За год комиссию прошли. Лицензию, необходимые сертификаты получили в Санкт-Петербурге. Месяц назад ушла в Россию первая партия цитрусового микса. На нашем оборудовании можно производить как джемы, так и соусы. Хотят заказать нам на экспорт и соусы из томата. Пробный делали в течение года, на местном рынке был спрос на него", — заметил главный технолог.

© Sputnik. Амра Амичба Продукция фабрики "Абхазские сады"

Сердце фабрики

В главном производственном цехе все должны носить халаты, головные уборы и перчатки. Но так как в день съемок Sputnik джем на фабрике не варили, несколько дней скупают сезонную ягоду — фейхоа, нам разрешили пройти без надлежащего "обмундирования". Правда, тут же со шваброй и чистящими средствами по пятам безропотно шла работница, которая следит за порядком во вверенном ей участке.

Всю теорию работы цеха объяснил главный технолог Игорь Вардая. В цехе, где стоит оборудование для изготовления джемов, пять агрегатов. Первое, с чего надо начинать, как отмечает технолог фабрики, — мытье сырья. Оператор моечной машины Сурам Салакая отвечает за чистоту продукции.

"Вода поступает в емкость с сырьем, сейчас это в основном фейхоа. Но кроме как помыть, надо ее еще отсортировать, по конвейеру ягоды доставляются на инспекционный стол, где я вручную отбираю негодные для производства джемового пюре", — сказал Салакая.

Кстати, все пять агрегатов в производственном цехе моются тщательно по окончании рабочего дня с добавлением определенных ингредиентов, чтобы убить бактерии.

"Два-три прогона сырья, все отмывается", — отметил главный технолог Игорь Вардая.

Он рассказал, что после инспекционного стола сырье попадает по элеватору в дробилку, а протирочная машина счищает грубые части кожуры, затем готовое пюре отправляют на варку.

© Sputnik. Амра Амичба В главном производственном цехе

Главные инструменты технолога — рефрактометры — приборы для измерения кислотности и уровня сахара джемового пюре. В подсобном помещении есть и сахоросеялка, чтобы ничего постороннего не попало в джем.

"Кислотность, как и сладость, тоже должна быть определенных показателей. Иначе джем не зажелится и не будет густым, — объясняет Вардая. — Емкость в цехе вмещает 500 литров такого фруктового пюре. А в день по пять-шесть раз прогоняют такой объем, таким образом, три тонны джема в день готовим. После добавления сахара с одного литра получается 3-4 банки емкостью 250 миллилитров. Вот так и получается 10-12 тысяч банок в день".

На следующем оборудовании производится стерилизация банок, дозатор наполняет их, а укупорочная машина крышками закрывает.

Вардая подчеркнул, что на фабрике на конечной стадии проводят пастеризацию готовой продукции, а не стерилизацию.

"Так как при стерилизации обрабатывается при более 100 градусов – это убивают полезные свойства джема. При пастеризации более щадящая обработка до 100 градусов. Срок годности продукции при этом меньше – два года, но джем более полезный", — отметил главный технолог.

Сутки выдерживают банки на сетках в цехе, после того, как продукция охладится приступают к этикетировке.

"На линии работают всего 13 человек, а на этикетировке аж 9 человек. Видите, на баночке веревочка, на каждой узел завязывается вручную – все это женская ручная работа", — отмечает технолог.

© Sputnik. Амра Амичба Сельчане сдают фейхоа

Крестьяне и студенты

Завершив индивидуальную экскурсию по джемовой фабрике для корреспондента Sputnik, в ожидании студентов АГУ, главный технолог приветствовал очередных сельчан, которые приехали сдать фейхоа в мешках.

"В этом году урожая фейхоа мало, — заметил Игорь Вардая. — Фейхоа за 30-35 рублей за килограмм скупаем у сельчан. Уже 50 тысяч банок готового джема, а заказали нам 120 тысяч банок на экспорт. Больше бы сделали, но сырья нет. Урожай киви есть. Порог заказа 120 тысяч, сможем подготовить на экспорт. Киви пока на складе лежит, сорвали плоды чуть недозрелыми, наблюдаем за ними. Киви не должен быть перезрелым при переработке".

Жительница села Моква Оксана Тарба привезла четыре мешка фейхоа.

"Не знаю, сколько килограммов, сейчас взвесят. Привезла остатки, то, что не смогли продать на рынке. Здесь чем хорошо сдавать, тем, что и мятые берут. Для продажи по килограммам не совсем презентабельный вид, но для джема годится, — сказала Оксана Тарба. – Собираюсь потом и мандарины привези сдать на склад фабрики".

У фабрики припарковался автобус с первокурсниками агроинженерного факультета АГУ. Заведующая кафедры технологии субтропических и пищевкусовых продуктов Нана Шакая отметила, что в рамках лекций во введение в специальность студентов-технологов знакомят с существующими предприятиями Абхазии.

© Sputnik. Амра Амичба Первокурсники агроинженерного факультета АГУ

Студенты с главным технологом зашли в цех, а я со "сладкими" подарками отправилась из Араду в редакцию в Сухум в предвкушении чаепития с коллегами с любимым джемом из фейхоа.