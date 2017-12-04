18:59 04 Декабря 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 16°C
Прямой эфир
Поиск
Всероссийский географический диктант. Архивное фото.

Кононов: возможны изменения при сдаче экзаменов в российские вузы

© Sputnik. Алексей Мальгавко
В Абхазии
Получить короткую ссылку
Темы:
Россотрудничество в Абхазии (38)
20010

Консультант представительства Россотрудничества Дмитрий Кононов в интервью Sputnik Абхазия рассказал о правилах поступления в российские вузы.

СУХУМ, 4 дек – Sputnik, Бадрак Авидзба. При сдаче экзаменов на поступление в российские вузы, возможно, будут некоторое изменения в части подготовки контрольно-измерительных материалов, сказал в интервью радио Sputnik консультант представительства Россотрудничества Дмитрий Кононов.

"Были учтены рекомендации с абхазской стороны. Скорее всего, тесты будут готовиться в Россотрудничестве в Москве и в запечатанных конвертах будут направляться в Абхазию", — сообщил Кононов.

Желающих учиться в российских вузах граждан Абхазии очень много, отметил он.

"Если в прошлом году у нас было до 500 заявок, то, видимо, в этом году их будет больше, потому, что только участников таких мероприятий как "Единый день выпускников", который прошел в Абхазии, было больше", — подчеркнул консультант.

Кандидаты на поступление в российские вузы будут сдавать два экзамена – русский язык и профилирующий предмет, сообщил Кононов.

Куда поступают абхазские студенты
Куда пошли учиться: выбор студентов Абхазии

Для получения квот необходимо пройти предварительную регистрацию на сайте RUSSIA.STUDY. После регистрации и заполнения электронной формы заявка кандидата формируется автоматически, что освобождает кандидатов от необходимости подавать документы в бумажной форме.

При этом Кононов подчеркнул, что в отборочной компании 2018-2019 годов, возможно, появятся некоторые изменения.

Участие в отборе на поступление каждый кандидат должен проходить сам, без посредников, рассказал Кононов.

"Начиная с октября к нам приходили взволнованные и обеспокоенные кандидаты и их родители, говорили о том, что уже началась отборочная компания. Нам приходилось успокаивать и объяснять, что еще ничего не происходит", — подчеркнул он.

Квота на обучение абхазских студентов в российских вузах будет определена к концу этого или в начале следующего года.

"Как только будет определена квота, начнем подготовительную работу по организации совместной российско-абхазской комиссии и будем всех абитуриентов информировать", — рассказал Кононов.

Темы:
Россотрудничество в Абхазии (38)



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Сейтказы Матаев вышел на свободу
    Я свободен!

    Бывший глава Союза журналистов Казахстана Сейтказы Матаев, приговоренный к шести годам лишения свободы, вышел по УДО.

  • Архивное фото имама Чубак ажы Жалилова
    Если б я был султан…

    Бывший муфтий Кыргызстана рассказал, откуда у него вторая жена, при том, что законодательство республики запрещает многоженство.

  • Строительство АЭС в Островце, архивное фото
    Второй пошел!

    Корпус реактора второго энергоблока весом более 330 тонн и диаметром 4,5 метра установили на Белорусской атомной электростанции.

  • Олимпийские кольца на набережной Адлеровского района Сочи.
    Кухонная свобода

    Почему большинство латвийских спортсменов осуждают издевательства МОК над российскими чемпионами, но боятся открыто выступать в СМИ.

  • Руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский, архивное фото
    Под угрозой уничтожения

    В эксклюзивном интервью Sputnik Литва Владимир Жириновский рассказал, почему прибалтийские страны могут быть уничтожены в случае конфликта России и Запада.

  • Вячеслав Ионицэ
    В ожидании миллиарда

    Эксперт спрогнозировал, сколько денег поступит в этом году в Молдову от трудовых мигрантов – это цифра с девятью нулями.

  • Посетитель в многофункциональном миграционном центре Москвы, архивное фото
    Мигрант в кадре

    В Таджикистане впервые пройдет всемирный фестиваль фильмов о миграции, приуроченный к Международному дню мигранта.

  • Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев
    С первым годом!

    Ровно год назад 4 декабря Узбекистан выбирал нового президента – на внеочередных президентских выборах главным кандидатом был Шавкат Мерзиёев.

  • Серый паспорт негражданина Эстонии
    Массовое безгражданство

    На встрече европейских правозащитников и представителей Европарламента раскритиковали дискриминационную политику Эстонии в отношении русскоязычного населения.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Президент РФ В. Путин принял участие в финальной жеребьёвке ЧМ по футболу ФИФА 2018 в России
Лучшие снимки уходящей недели
Суши для собак
Роллы и суши для собак: как в Новой Зеландии балуют питомцев
Государственные награды Абхазии
Государственные награды Абхазии

Соцсети

Sputnikabkhazia