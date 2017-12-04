Кононов: возможны изменения при сдаче экзаменов в российские вузы

Консультант представительства Россотрудничества Дмитрий Кононов в интервью Sputnik Абхазия рассказал о правилах поступления в российские вузы.

СУХУМ, 4 дек – Sputnik, Бадрак Авидзба. При сдаче экзаменов на поступление в российские вузы, возможно, будут некоторое изменения в части подготовки контрольно-измерительных материалов, сказал в интервью радио Sputnik консультант представительства Россотрудничества Дмитрий Кононов.

"Были учтены рекомендации с абхазской стороны. Скорее всего, тесты будут готовиться в Россотрудничестве в Москве и в запечатанных конвертах будут направляться в Абхазию", — сообщил Кононов.

Желающих учиться в российских вузах граждан Абхазии очень много, отметил он.

"Если в прошлом году у нас было до 500 заявок, то, видимо, в этом году их будет больше, потому, что только участников таких мероприятий как "Единый день выпускников", который прошел в Абхазии, было больше", — подчеркнул консультант.

Кандидаты на поступление в российские вузы будут сдавать два экзамена – русский язык и профилирующий предмет, сообщил Кононов.

Для получения квот необходимо пройти предварительную регистрацию на сайте RUSSIA.STUDY. После регистрации и заполнения электронной формы заявка кандидата формируется автоматически, что освобождает кандидатов от необходимости подавать документы в бумажной форме.

При этом Кононов подчеркнул, что в отборочной компании 2018-2019 годов, возможно, появятся некоторые изменения.

Участие в отборе на поступление каждый кандидат должен проходить сам, без посредников, рассказал Кононов.

"Начиная с октября к нам приходили взволнованные и обеспокоенные кандидаты и их родители, говорили о том, что уже началась отборочная компания. Нам приходилось успокаивать и объяснять, что еще ничего не происходит", — подчеркнул он.

Квота на обучение абхазских студентов в российских вузах будет определена к концу этого или в начале следующего года.

"Как только будет определена квота, начнем подготовительную работу по организации совместной российско-абхазской комиссии и будем всех абитуриентов информировать", — рассказал Кононов.