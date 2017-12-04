Дождь со снегом и прояснение: погода в Абхазии на неделю

СУХУМ, 4 дек – Sputnik. Абхазские синоптики сообщают, что во вторник днем ожидается временами дождь, а в среду сильный ливневый дождь, возможен дождь со снегом.
В четверг ночью небольшой дождь со снегом. В пятницу и на выходные дни, с приходом антициклона с юго-запада, погода прояснится.
Атмосферное давление пониженное, будет расти.
Ветер умеренный 3-8 метров в секунду с порывами до 13-15 метров
Температура воздуха ночью +3°С+8°С, днем +10°С+15°С.
Температура морской воды +13°С.
Волнение на море значительное силой до 4 баллов.
Относительная влажность воздуха 60-90%.