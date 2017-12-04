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Дождь со снегом и прояснение: погода в Абхазии на неделю

© Sputnik / Илона Хварцкия
В Абхазии
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Темы:
Погода в Абхазии (541)
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По сообщению отдела Гидрометеорологии Госкомитета Республики Абхазия по экологии и охране природы, со вторника по четверг погоду в Абхазии будут формировать холодные атмосферные фронты циклона с северо-запада.

СУХУМ, 4 дек – Sputnik. Абхазские синоптики сообщают, что во вторник днем ожидается временами дождь, а в среду сильный ливневый дождь, возможен дождь со снегом.

В четверг ночью небольшой дождь со снегом. В пятницу и на выходные дни, с приходом антициклона с юго-запада, погода прояснится. 

Атмосферное давление пониженное, будет расти.

Ветер умеренный 3-8 метров в секунду с порывами до 13-15 метров

Температура воздуха ночью +3°С+8°С, днем +10°С+15°С.

Температура морской воды +13°С.

Волнение на море значительное силой до 4 баллов.

Относительная влажность воздуха 60-90%.

Темы:
Погода в Абхазии (541)



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