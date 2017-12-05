Снесут башню: механизм сухумских курантов сняли до конца реконструкции

После шквалистого ветра в августе 2017 года сухумские башенные часы остановились. Специалисты сделали неутешительный вывод - башня нуждается в замене. Корреспондент Sputnik пообщался с сотрудниками Администрации Сухума и лично убедился в каком состоянии историческое достояние столицы Абхазии.

Бадри Есиава, Sputnik.

Не строить, ломать

В последние годы символ Сухума – городские куранты – шли с перебоями, а после сильного ветра в августе 2017 года и вовсе остановились. Долгое время судьба часов и самой башни была неясной.

Начальник Управления архитектуры, градостроительства и землеустройства администрации Сухума Тимур Зантария сообщил вердикт специалистов — сухумская башня не подлежит ремонту и ее нужно демонтировать для дальнейшего восстановления.

"Сейчас проводятся проектные работы. Комиссия установила, что восстановить башню в том виде, в каком она есть сейчас, нельзя. Ее нужно сносить и заново отстроить. Сам механизм часов демонтирован", — сказал Зантария.

© Sputnik / Томас Тхайцук Молчание курантов: почему стоят главные часы Сухума

Замначальника начальника управления "Горстрой" Администрации Сухума добавил, что подготовкой проектно-сметной документации занимается ГК "Абхазстрой". Когда именно начнутся работы по восстановлению башни, Зантария ответить затруднился.

Разобраны все несущие конструкции и обшивка башни, поделился начальник управления "Горстрой" Администрации Сухума Тимур Агрба. "Вскрытие" показало, что несущие балки пришли в негодность.

"На прошлой неделе специалист из Управления архитектуры и градостроительства провел замер башни для того, чтобы мы смогли возвести точно такую конструкцию. После того, как будет готов проект, мы высчитаем сметную стоимость работ и приступим к демонтажу", — объяснил Агрба.

Он подчеркнул, что восстановительные работы необходимо будет проводить крайне аккуратно. На сегодняшний день, помимо внутренней части башни, разобраны стены и пол помещения под ней. Механизм часов также демонтирован и хранится в одном из помещений администрации города.

Три уровня башни

Провести экскурсию по опустевшей башне согласился заместитель начальника управления "Горстрой" Администрации Сухума Астамур Пипия. "Путешествие" по историческому зданию началось с этажа, над которым не так давно располагалось "сердце" курантов – часовой механизм.

Стены комнатки примерно три на три метра все еще обшиты старой дранкой, которая местами прогнила насквозь. Под разобранным полом – бетон. Из небольших окон можно было увидеть проспект Аиааира и людей, которые куда-то спешат, не подозревая о том, что за циферблатами и стрелками теперь пустота.

"Здесь проделана работа по демонтажу пола и стен. Было необходимо уточнить, какие стены несущие и на что нужно опирать конструкцию, которая появится здесь в будущем. Этим занимаются проектировщики и архитекторы. Инженеры решат, как и из чего будет строиться новая башня", — рассказал Пипия.

© Sputnik. Часы

Наверх, к месту, где раньше стоял механизм часов, ведет деревянная лестница, которая на первый взгляд не вызывает доверия. Провожатый с завидной ловкостью взобрался по этой лестнице еще на этаж и, вытянув руку из небольшого проема в потолке, предложил подхватить фотоаппарат.

В темной пустой комнате Пипия жестами показал, где и что было.

"В этом месте стоял часовой механизм, масса которого вместе со станиной около двух тонн. Эта нагрузка привела к тому, что башня дала небольшой крен, и если выйдем на крышу, то вы это увидите", — сказал он, но подчеркнул, что башня опасности для прохожих не представляет.

Выходим на крышу, перед нами циферблаты со стрелками застывшими на "9.45".

"Видите, есть незначительный крен в левую сторону. В связи с тем, что на башне устарела штукатурка, появились трещины, обветшала дранка. Все это требует замены", — демонстрирует Пипия.

© Sputnik / Илона Хварцкия Пока идут сухумские часы 10

Посмотреть где и как хранится часовой механизм, к сожалению, не удалось. Как рассказал завхоз столичной администрации Владимир Бжаниа, демонтажем занимался специалист по башенным часам из России, который на некоторое время уехал из Абхазии, забрав с собой ключи.

"Детали башенных часов очень дорогие и мастер забрал с собой ключи, чтоб, не дай Бог, ничего не пропало, но он скоро должен вернуться", — уточнил Бжаниа.

Сухумские городские часы были подарены столице Моссоветом в 1950 году. Их установили на здании администрации города, которое было построено в 1914 году.

Администрация города Сухум располагается в историческом здании, построенном в 1914 году табачным промышленником Стефаниди. В 1921 году здание было муниципализировано и передано Совпрофу Абхазии, а затем Городскому Совету трудящихся. В 1950 году столица Абхазии победила в конкурсе городов СССР по чистоте и правопорядку. Как победителю Сухуму были подарены от Моссовета башенные часы-куранты.