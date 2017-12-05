Лавка чудес: как руками приготовить новогодний подарок

Новогодние подарки – мучение. Перед самым главным праздником года каждый ломает голову, что же на этот раз подарить. Как украсить елку, выбрать подарки и что в этом году в тренде, не только рассказала, но и показала корреспонденту Sputnik "хендмейдер" Сария Тания.

Сария Кварацхелия, Sputnik

Сария Тания из Гудауты не так давно обнаружила в себе талант изготавливать ручные изделия. Накануне самого волшебного праздника – Нового года, она решила рассказать и показать корреспонденту Sputnik, как делает Новогодние подарки и оформление.

Во время нашего визита она решила оформить новогоднюю корзину из шишек и свечи. Корзиночки мастерица чаще всего делает сама из ореховых прутьев. Но на этот раз нам попалась раритетные корзинки, которые Сария Тания нашла дома на чердаке.

© Sputnik. Томас Тхайцук Подарки ручной работы пользуются все большей популярностью в Абхазии

"Я сама не знаю, сколько лет этим корзиночкам. Нашла на чердаке. Покрасила и решила, что они хорошо подходят для моих работ, – делится находкой она. – Также я вчера специально покрасила шишки, орешки, они символизируют богатство, подготовила сушеную веточку рябины, корицу, ленточку и, конечно, свечу".

Начинается оформление со свечи. Ее Сария обматывает лоскутком мешковины. По словам "хендмейдера", в этом сезоне мешковина пользуется особой популярностью.

"Ставим свечку посередине корзины, и обвязываем корзину по бокам лентой. В конце завязываем бантиком, – комментирует она процесс. – После берем шишки, которые я покрасила заранее, склеиваем их, чтобы они хорошо держались. А после заполняем орешками, сухоцветами и корицей. Корица может пригодиться не всегда. Если корзина и так красивая, то можно и без нее. Но я использую для аромата. Какой Новый год без запаха корицы?"

© Sputnik. Сария Кварацхелия Работы Сарии Тания

Спонтанная идея

После очередного туристического сезона и работы гидом, Сария подумала, чем же она займется в свободные зимние вечера. Долго размышлять не пришлось. Рука сама потянулась к ножницам, бумаге и клею. Так она вдохновилась на рукоделие.

"Я закончила исторический факультет, очень люблю свою специальность. Но совсем недавно заметила, что моя душа лежит именно к рукоделию, — признается она. – В октябре у меня спонтанно возникла идея открыть свой магазинчик и продавать подарки ручного изготовления".

Так на Гудаутском рынке Сария открыла свой магазин.

"Я захотела что-то в таком легком стиле. Но столкнулась с другой проблемой – я не могла найти то, что мне нужно. Тогда я решила все сделать сама. Вот эти полки, например, — девушка указывает на полки. – Они сделаны из обычных реечных ящиков. Я их купила у одного человека в Новом Афоне. Когда люди узнают, из чего сделаны полки, они сначала не верят".

© Sputnik. Сария Кварацхелия Работы Сарии Тания

Не только полки для товаров Сария Тания сделала своими руками, но и покрасила стены и потолок, сделала плафоны.

"Понемногу я увлеклась этим делом. Я этому не училась. Просто, когда у меня свободное время, я сажусь и начинаю все это делать. Когда я только начинаю делать, я не знаю, что у меня получится. Вот, например, когда я оформляла эти игрушки, я даже не знала, что я буду с этими шарами делать. Потом увидела сухоцветы и решила украсить их сухоцветами. Вообще, сейчас в тренде сухоцветы. Многие дарят букеты сухоцветов. Просто сухоцветы не портятся. Это красиво и надолго", — рассказывает рукодельница.

Очень часто знакомые и друзья Сарии Тания не верят, что она все эти подарки делает сама.

© Sputnik. Сария Кварацхелия Работы Сарии Тания

"Меня спрашивают: "Как ты это делаешь?". Я сама не знаю, как у меня это получается, но каким-то образом получается", — говорит Тания.

Приходить за настроением

Очень часто в "лавку чудес" Сарии Тания люди приходят просто за настроением.

"Есть одна женщина, которая говорит, что приходит ко мне за настроением. Людям просто приятно это все видеть. В эти моменты я понимаю, что не зря все это делаю", — признается она.

© Sputnik. Сария Кварацхелия Работы Сарии Тания

Мастерица решила ввести в свои работы традиционные для Абхазии элементы. Так как обязательный атрибут Ажьырныҳәа (Старый Новый год) — ореховые прутья и плющ — то в своих работах она использует именно их.

"У нас, у абхазов, была своя новогодняя традиция. В Старый Новый год мама всегда делала венки из плюща и ореховых прутьев и вешала их у входной двери. И висят они обязательно до наступления праздника. И вот недавно мне пришла идея делать такие веночки ручной работы. И это будет людям как талисман, оберег", — поясняет она.

Некоторые венки Тания делает в форме подковы – на удачу. Другие же делает округлой или эллипсоидной формы с гладко уложенными листьями плюща. Но иногда и импровизирует.

© Sputnik. Сария Кварацхелия Дизайнер Сария Тания

"Буквально вчера я по заказу сделала клетку из ореховых прутьев и плюща, внутрь посадила птичку колибри. Как же без любимой птички? – задается она вопросом.– Сегодня уже эта клетка отправилась в Краснодар. Так что частичка тепла из Абхазии будет теперь в качестве оберега у добрых людей в Краснодаре".

Тему традиционных вещей, которые служили оберегами или талисманами, Сария Тания хочет продолжить и в дальнейшем.