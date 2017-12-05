Лавка чудес: как руками приготовить новогодний подарок

Сария Кварацхелия, Sputnik
Сария Тания из Гудауты не так давно обнаружила в себе талант изготавливать ручные изделия. Накануне самого волшебного праздника – Нового года, она решила рассказать и показать корреспонденту Sputnik, как делает Новогодние подарки и оформление.
Во время нашего визита она решила оформить новогоднюю корзину из шишек и свечи. Корзиночки мастерица чаще всего делает сама из ореховых прутьев. Но на этот раз нам попалась раритетные корзинки, которые Сария Тания нашла дома на чердаке.
"Я сама не знаю, сколько лет этим корзиночкам. Нашла на чердаке. Покрасила и решила, что они хорошо подходят для моих работ, – делится находкой она. – Также я вчера специально покрасила шишки, орешки, они символизируют богатство, подготовила сушеную веточку рябины, корицу, ленточку и, конечно, свечу".
Начинается оформление со свечи. Ее Сария обматывает лоскутком мешковины. По словам "хендмейдера", в этом сезоне мешковина пользуется особой популярностью.
"Ставим свечку посередине корзины, и обвязываем корзину по бокам лентой. В конце завязываем бантиком, – комментирует она процесс. – После берем шишки, которые я покрасила заранее, склеиваем их, чтобы они хорошо держались. А после заполняем орешками, сухоцветами и корицей. Корица может пригодиться не всегда. Если корзина и так красивая, то можно и без нее. Но я использую для аромата. Какой Новый год без запаха корицы?"
Спонтанная идея
После очередного туристического сезона и работы гидом, Сария подумала, чем же она займется в свободные зимние вечера. Долго размышлять не пришлось. Рука сама потянулась к ножницам, бумаге и клею. Так она вдохновилась на рукоделие.
"Я закончила исторический факультет, очень люблю свою специальность. Но совсем недавно заметила, что моя душа лежит именно к рукоделию, — признается она. – В октябре у меня спонтанно возникла идея открыть свой магазинчик и продавать подарки ручного изготовления".
Так на Гудаутском рынке Сария открыла свой магазин.
"Я захотела что-то в таком легком стиле. Но столкнулась с другой проблемой – я не могла найти то, что мне нужно. Тогда я решила все сделать сама. Вот эти полки, например, — девушка указывает на полки. – Они сделаны из обычных реечных ящиков. Я их купила у одного человека в Новом Афоне. Когда люди узнают, из чего сделаны полки, они сначала не верят".
Не только полки для товаров Сария Тания сделала своими руками, но и покрасила стены и потолок, сделала плафоны.
"Понемногу я увлеклась этим делом. Я этому не училась. Просто, когда у меня свободное время, я сажусь и начинаю все это делать. Когда я только начинаю делать, я не знаю, что у меня получится. Вот, например, когда я оформляла эти игрушки, я даже не знала, что я буду с этими шарами делать. Потом увидела сухоцветы и решила украсить их сухоцветами. Вообще, сейчас в тренде сухоцветы. Многие дарят букеты сухоцветов. Просто сухоцветы не портятся. Это красиво и надолго", — рассказывает рукодельница.
Очень часто знакомые и друзья Сарии Тания не верят, что она все эти подарки делает сама.
"Меня спрашивают: "Как ты это делаешь?". Я сама не знаю, как у меня это получается, но каким-то образом получается", — говорит Тания.
Приходить за настроением
Очень часто в "лавку чудес" Сарии Тания люди приходят просто за настроением.
"Есть одна женщина, которая говорит, что приходит ко мне за настроением. Людям просто приятно это все видеть. В эти моменты я понимаю, что не зря все это делаю", — признается она.
Мастерица решила ввести в свои работы традиционные для Абхазии элементы. Так как обязательный атрибут Ажьырныҳәа (Старый Новый год) — ореховые прутья и плющ — то в своих работах она использует именно их.
"У нас, у абхазов, была своя новогодняя традиция. В Старый Новый год мама всегда делала венки из плюща и ореховых прутьев и вешала их у входной двери. И висят они обязательно до наступления праздника. И вот недавно мне пришла идея делать такие веночки ручной работы. И это будет людям как талисман, оберег", — поясняет она.
Некоторые венки Тания делает в форме подковы – на удачу. Другие же делает округлой или эллипсоидной формы с гладко уложенными листьями плюща. Но иногда и импровизирует.
"Буквально вчера я по заказу сделала клетку из ореховых прутьев и плюща, внутрь посадила птичку колибри. Как же без любимой птички? – задается она вопросом.– Сегодня уже эта клетка отправилась в Краснодар. Так что частичка тепла из Абхазии будет теперь в качестве оберега у добрых людей в Краснодаре".
Тему традиционных вещей, которые служили оберегами или талисманами, Сария Тания хочет продолжить и в дальнейшем.