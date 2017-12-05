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Сильный ливневый дождь и снег: погода на среду в Абхазии

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Погода в Абхазии (541)
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В среду по территории Черноморского побережья Абхазии будет проходить очередной холодный атмосферный фронт циклона с северо-запада, сообщает отдел Гидрометеорологии Госкомитета Республики Абхазия по экологии и охране природы.

СУХУМ, 5 дек — Sputnik. По сообщению отдела Гидрометеорологии Госкомитета Республики Абхазия по экологии и охране природы, в Абхазии с 5 по 6 декабря ожидается облачная погода, ночью сильный ливневый дождь, днем переходящий в дождь со снегом, в горах и предгорьях снег.

Атмосферное давление пониженное, 759 миллиметров ртутного столба, будет медленно расти.

Ветер умеренный 3-8 метров в секунду.

Температура воздуха ночью от +4˚С  до +9˚С, днем от +5˚С  до +10˚С.

Температура морской воды +13˚С.

Волнение морской воды  значительное, более четырех баллов.

Относительная влажность воздуха высокая, 70-90%.

В столице республике синоптики прогнозируют облачную погоду, ночью сильный ливневый дождь, днем дождь со снегом. Температура воздуха ночью +7˚С,  днем +9˚С.

Темы:
Погода в Абхазии (541)



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