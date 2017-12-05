Сильный ливневый дождь и снег: погода на среду в Абхазии

СУХУМ, 5 дек — Sputnik. По сообщению отдела Гидрометеорологии Госкомитета Республики Абхазия по экологии и охране природы, в Абхазии с 5 по 6 декабря ожидается облачная погода, ночью сильный ливневый дождь, днем переходящий в дождь со снегом, в горах и предгорьях снег.
Атмосферное давление пониженное, 759 миллиметров ртутного столба, будет медленно расти.
Ветер умеренный 3-8 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +4˚С до +9˚С, днем от +5˚С до +10˚С.
Температура морской воды +13˚С.
Волнение морской воды значительное, более четырех баллов.
Относительная влажность воздуха высокая, 70-90%.
В столице республике синоптики прогнозируют облачную погоду, ночью сильный ливневый дождь, днем дождь со снегом. Температура воздуха ночью +7˚С, днем +9˚С.