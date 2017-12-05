5 декабря 1992 года: Абхазия требует от ООН применить к Грузии санкций

"В этих документах дана оценка действиям вооруженных формирований Госсовета Грузии, которые, начиная с 14 августа 1992 года, то есть, со дня вторжения в Абхазию, развязали террор, грабежи и разбои против абхазского народа и всех лиц не грузинской национальности. Факты убийств, насилия, грабежей и разбоев приобрели массовый характер, все это в соответствии с международными правовыми актами, принятыми организацией объединенных наций, – признаки состава преступлений, массовых нарушений прав человека и геноцида", – говорится в постановлении президиума Верховного Совета республики Абхазия.

Это постановление о вооруженной агрессии войск Госсовета Грузии против Абхазии и о геноциде абхазского народа 5 декабря 1992 года было направлено председателем Верховного Совета республики Абхазия Владиславом Ардзинба в европейский парламент и генеральному секретарю ООН Бутросу Гали.

"Несмотря на наши неоднократные обращения в различные международные организации, они пока еще не получили соответствующей оценки. В связи с этим, прошу принять предусмотренные международным правом меры по расследованию этих фактов, привлечению к ответственности лиц виновных в этом, а также применению к Грузии санкций, предусмотренных международным правом",– отмечено в архивном документе.

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