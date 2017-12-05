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Владислав Григорьевич Ардзинба. Архивное фото.

5 декабря 1992 года: Абхазия требует от ООН применить к Грузии санкций

© Фото: с сайта В.Г. Ардзинба
В Абхазии
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Темы:
"413 дней" (116)
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Хроника Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов в проекте Sputnik Абхазия "413 дней", который стартовал 14 августа 2017 года.

"В этих документах дана оценка действиям вооруженных формирований Госсовета Грузии, которые, начиная с 14 августа 1992 года, то есть, со дня вторжения в Абхазию, развязали террор, грабежи и разбои против абхазского народа и всех лиц не грузинской национальности. Факты убийств, насилия, грабежей и разбоев приобрели массовый характер, все это в соответствии с международными правовыми актами, принятыми организацией объединенных наций, – признаки состава преступлений, массовых нарушений прав человека  и геноцида", – говорится в постановлении президиума Верховного Совета республики Абхазия.

Это постановление о вооруженной агрессии войск Госсовета Грузии против Абхазии и о геноциде абхазского народа 5 декабря 1992 года было направлено председателем Верховного Совета республики Абхазия Владиславом Ардзинба в европейский парламент и генеральному секретарю ООН Бутросу Гали.

"Несмотря на наши неоднократные обращения в различные международные организации, они пока еще не получили соответствующей оценки. В связи с этим, прошу принять предусмотренные международным правом меры по расследованию этих фактов, привлечению к ответственности лиц виновных в этом, а также применению к Грузии санкций, предусмотренных международным правом",– отмечено в архивном документе.

Sputnik Абхазия расскажет все об Отечественной войне народа Абхазии в ежедневной рубрике "413 дней". Официальные документы, свидетельства очевидцев, воспоминания ветеранов, письма и дневники свидетелей слушайте на радио и читайте на сайте Sputnik Абхазия.

Темы:
"413 дней" (116)



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