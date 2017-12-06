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Атанур Акусба

Акусба о Федерации культцентров в Турции: составим список всех абхазов

© Sputnik. Зафас Гамгия
В Абхазии
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Федерация абхазских культурных центров объединяет 13 дернеков (центров) по всей Турции, где, по приблизительным подсчетам, проживает более полутора миллионов этнических абхазов.

СУХУМ, 6 дек – Sputnik, Амра Амичба. Одна из целей работы Федерации абхазских культурных центров Турции – это составить список всех, кто считает себя абхазом. Об этом в интервью радио Sputnik рассказал председатель Федерации Атанур Акусба. 

Атанур Акусба после очередных выборов в конце ноября 2017 года возглавил на два года Федерацию культурных центров в Турции.

"Исторически разделен народ. Более 500 тысяч человек живет в Турции, даже если больше не знаем. Нигде не зафиксированы, списков не имеем, — отметил он. Хотим собрать всех абхазов по всей Турции". 

По мнению председателя Федерации абхазских культурных центров, после признания независимости Абхазии Российской Федерацией больше стало возможностей приезжать представителям диаспоры на историческую Родину. 

"В последние 10-15 лет контактов стало больше. Однофамильцы и родственники стали ездить друг к другу, общаться. Посещают исторические земли, села откуда их деды, прадеды вышли. Благодаря дружественным отношениям с Россией из Турции стало легче добираться", — заметил Акусба.

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Атанур Акусба отметил, что в силу возможностей абхазская диаспора лоббирует интересы Абхазии, чтобы Турция признала независимость.

"На свете нет ничего невозможного. В данное время добиться признания сложно, понимая геополитическую ситуацию. Но в строительстве турецкого государства участвуют и абхазы, это не моноэтническое государево. Всегда нужно напоминать, поднимать тему признания в разных кругах, чтобы на слуху было. Рассказывать историю Абхазии, какая ситуация в стране, каких успехов добилась республика со дня победы и международного признания. Верю, что настанет время и налаживание крепких связей Турции, России и Ирана впоследствии может привести и к признанию Абхазии",  — считает Акусба.

О целях работы Федерации абхазских культурных центров Турции слушайте в подкасте на абхазской версии сайта>>

Он вспомнил год приезда первого президента Абхазии Владислава Ардзинба в Турцию в 1992 году.

"Если мы больше от своих дедов и прадедов были наслышаны об исторической родине, то приезд Владислава Ардзинба приблизил к нам родину, поднял самосознание потомков махаджиров. И в августе 1992 года, когда началась Отечественная война, защищать историческую родину приехали многие добровольцы из Турции",  — ответил Акусба.

Федерация абхазских культурных центров объединяет 13 дернеков (центров) по всей Турции, где, по приблизительным подсчетам, проживает более полутора миллионов этических абхазов.

Темы:
Репатриация: проблемы и перспективы (77)



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